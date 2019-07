”Zlatan kan fejka en skada för att slippa”

Efter Zlatan Ibrahimovics två mål mot Toronto Raptors i fredags fortsätter succén för Los Angeles Galaxy.

Kalifornien-laget är på andra plats i Western Conference och har bara lokalrivalen Los Angeles FC före sig i tabellen.

Nu väntar förmodligen en avgörande månad för Zlatans lag.

De kommande fyra veckorna spelar Galaxy fem matcher – bland annat ett derby mot Los Angeles FC – och för svensken väntar ytterligare en match då han är uttagen till MLS All Star-lag som möter Atlético Madrid.

Zlatan står inför sitt tuffaste spelschema någonsin i USA

För Zlatan Ibrahimovic innebär det hans mest intensiva spelschema sedan han kom till MLS för ett och ett halvt år sedan.

På två veckor kommer svensken att spela fem matcher – om han väljer att spela alla.

Zlatans intensiva spelschema Lördag 20 juli: Los Angeles FC (h), MLS Onsdag 24 juli: Tijuana (h), League's Cup Söndag 28 juli: Portland (b), MLS Onsdag 31 juli: Atlético Madrid, All Star Game Lördag 3 aug: Atlanta United (b), MLS Visa mer Visa mindre

I fjol sa Zlatan nej tack till MLS All Star-matchen mot Juventus och blev automatiskt avstängd en match i ligan. Enligt uppgifter till SportExpressen var MLS missnöjda med svenskens beslut, då han är ligans största stjärna och förväntas marknadsföra ligan i prestigematchen.

Los Angeles Galaxy och Zlatan Ibrahimovic kunde motivera hans nobb med att matchen spelades på konstgräs – ett underlag som svensken i princip har vägrat att spela på sedan han kom till MLS, med hänvisning till skaderisken.

I år spelas All Star-lagets match mot Atlético Madrid på naturgräs i Orlando, vilket sätter Zlatan i en svårare situation.

– Den här matchen är ligans största sponsorevent på hela året. Eftersom Zlatan är den bäst betalda spelare i ligans historia är jag säker på att MLS kommer att sätta press på Galaxy för att han ska komma, spela matchen och skaka hand med rätt människor, säger Los Angeles Times reporter Kevin Baxter, som bevakar Galaxy på daglig basis.

”Zlatan kan fejka en skada”

Om Zlatan väljer att spela matchen skulle det innebära att han måste resa Los Angeles - Portland - Orlando - Atlanta - Los Angeles och spela tre matcher på en vecka. Det är drygt 10 000 kilometer resväg kors och tvärs över hela USA.

Los Angeles Times-experten Kevin Baxter tycker att beslutet är enkelt för svensken.

– Om du tittar på Galaxys spelschema så tycker jag att han ska säga nej till All Star-matchen och ta avstängningen. Han är 37 år gammal och måste göra flera långa flygresor över hela landet på kort tid, säger Baxter.

Men kanske kan det finnas en annan utväg för svensken?

– Det finns ett annat alternativ: Zlatan kan fejka en skada för att slippa All Star-matchen, säger Baxter.

Frågetecken kring inställningen

Samtidigt höjer journalisten Josh Guesman ett frågetecken för svenskens inställning till MLS. I podcasten Corner of the Galaxy påpekar Galaxy-experten att Zlatan, under sin första tid i klubben, var väldigt positivt inställd till ligan.

Numera påpekar han allt oftare ligans brister i olika intervjuer. Tidigare har han kritiserat kvalitén på ligan, och senast i förra veckan sågade han vinnarmentaliteten i MLS.

– Man hör allt oftare att Zlatan gör markeringar mot MLS. Det är inte så att han har fel i sak, men han har blivit mycket vassare och han kritiserar hur MLS är strukturerad och talangnivån. Han säger att ligan inte är på samma nivå som de europeiska ligorna - vilket alla redan vet - och gör det på ett annat sätt i sina kommentarer, säger Guesman i podcasten.

– Det är intressant hur hans ton har förändrats från att vara mest positiv till att bli mycket mer negativ ligan. Jag vet inte vad han planerar för och hur det går men det känns som att han inte är den största supportern för ligan längre.