LA Galaxy och LA Kings har samma ägare, så varje säsong arrangeras en "Galaxy Night" i samband med en NHL-match i Staples Center.

Nu blev det extra festligt, då fotbollsklubben har fixstjärnan Zlatan Ibrahimovic i laget.

Han introducerades av speakern med orden:

- Please welcome, The Lion...Zlatan Ibrahimovic!

Efteråt intervjuades Zlatan i Fox och fick frågor om Galaxys prekära läge i tabellen och jakten på en slutspelsplats. Två matcher återstår av säsongen och Galaxy behöver vinna båda samtidigt som lagen ovanför inte får gå rent.

– Jag tror att vi klarar det. Vi behöver ta två segrar och förhoppningsvis tappar de andra lagen framför oss. Om vi tar oss till slutspel kommer ingen att vilja möta oss för vi kan – och kommer – besegra alla där.

”Jag är det bästa som hänt staden”

Svensken fick även frågor om hur han trivs i sin nya hemstad Los Angeles och det blev ett typiskt Zlatan-svar:

– Invånarna i LA säger att jag är det bästa som hänt staden sen Kobe Bryant (basketstjärnan i Lakers) slutade, haha.

– Jag trivs väldigt bra, är glad och försöker ge tillbaka så mycket som möjligt med bra prestationer på planen, säger Zlatan.

Och eftersom det var hockeykväll gled intervjun in på just hockey. På frågan om Zlatan hade valt att satsa på hockey i stället för fotboll från början, hade han då varit bäst i världen på sporten?

Svaret kom blixtsnabbt.

– Med all säkerhet. Med det självförtroendet jag har och det hårda jobbet jag lägger ner, och tron på mig själv... Vad jag än hade tagit mig an så hade jag blivit bäst. Min filosofi är ”varför bli bra när du kan bli bäst?”.