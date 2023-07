NZCIS, eller The New Zealand Campus of Innovation som det står för, beskriver sig själva som ”One-of-a-kind” för atleter.

Inte konstigt att det svenska landslaget trivs. Här finns allt de kan önska sig.

– Det är magiskt. Det är så bra, vi har aldrig bott så här bra. Rent träningsmässigt är det perfekta planer, vi bor på stället och slipper resa. Vi har gym i närheten som är magiskt. Omklädningsrummet är fantastiskt. Rummen är helt nya. Allting är nära så man slipper ta sig någonstans, allt är så enkelt, säger Amanda Ilestedt.

Det finns flera inomhuspooler, en basketplan, ett stor välutrustatgym och helt nya lägenheter som spelarna bor i.

– Man får välja hur man vill bo, men man delar ett hus så det blir lite radhusaktigt. En har övervåning och den andra under men med egna ingångar, säger Ilestedt.

Madelen Janogy bor också själv, men har en plan b om något oväntat dyker upp.

– Jag bor dörr i dörr med Jonna (Andersson). Så jag sa det, blir jag rädd så knackar jag på och sover i ditt rum.

”Då kan du göra en kvällsmacka”

Under EM i England förra sommaren bodde landslaget också bra, med boende och träningsplan i nära anslutning.

– Det går inte att jämföra, nu är det som att vara i en toppklubb, säger Ilestedt.

Hyllningskören till boendet fortsätter:

– Det är lyxigt. Det är faktiskt den bästa anläggningen jag någonsin varit på i min fotbollskarriär. Gymmet är 10 av 10. Det finns allt du kan tänka dig att behöva, säger Nathalie Björn.

– Lägenheterna som vi bor i har kök om man vill göra en liten kvällsmacka om du blir sugen så går det.

LÄS MER: Spelschema och tv-tider – guide till allt du behöver veta om fotbolls-VM

Så känns det inför VM för Blackstenius