Om två veckor spelar Sverige VM-premiär mot Sydafrika. För anfallsstjärnan Stina Blackstenius kan det bli ett mästerskap i gips.

Det var i den sista ligamatchen med klubblaget Arsenal om Blackstenius skadade handleden.

– Jag fick en fraktur i den sista matchen, sedan dess har det varit gips och skydd. Men nu har jag fått ett gips som är tillåtet att ha när jag spelar fotboll. Så det går framåt, säger Blackstenius som trots skadan kunde träna med laget under landslagets förläger i Göteborg den gångna veckan.

– Jag kan vara med fullt ut.

Gör det ont?

– Inte när jag spelar, det är väl mer att det blir en viss stelhet när armen varit i gips en längre tid. Men den försvinner nog med tiden.

Vet du när du får ta bort gipset?

– Jag är inte helt säker, det låter kanske konstigt att säga, men det beror nog på hur rehaben går. Men det kommer att handla om hur handleden känns. Det enda jag vet är att det inte är helt läkt och att jag behöver ha skyddet. Jag vågar inte sitta här och säga någon tid, men det är väl inte allt för långt borta.

Det är inga problem att spela ett VM med det här skyddet om det skulle bli så?

– Nej, inte med tanke på att jag kan vara med fullt ut. Det är väl någonstans bara en vanesak att handen sitter lite mer fast än den brukar och sedan våga ta sig in i dueller utan att vara rädd att det ska hända någonting igen.

– Men där känner jag inte att jag är. Jag kan vara med fullt ut och jag kommer vänja mig allt mer ju fler tillfällen jag har på mig det här skyddet.

”Vill ta med den känslan”

Blackstenius noterades för åtta mål i engelska ligan den här säsongen när Arsenal slutade trea i tabellen.

– Jag tog bra steg i Arsenal under våren och det är den känslan som jag vill ta med mig in i det här mästerskapet. Jag hoppas att jag kan fortsätta bygga på den känslan som jag hade i slutet av säsongen och ta med mig den in i landslaget. Sedan kommer att handla om vad vi som lag presterar, säger Blackstenius.

LÄS MER: Spelschema och tv-tider – guide till allt du behöver veta om fotbolls-VM

Eriksson om bröllopsfesten: ”Rösten svek mig”