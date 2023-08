Norge hade två tuffa inledande matcher i VM, men i sista omgången gjorde de processen kort med Filippinerna och tog sig vidare som tvåa i gruppen efter Schweiz.

Mot Japan i åttondelen skulle grannlandet i väst få en riktigt tung start. Detta sedan den offensiva stjärnan Ingrid Syrstad Engen olyckligt styrt in 0-1 för Japan. Kvitteringen kom inte långt därefter. Norges Guro Reiten skulle ta revansch för det dråpliga självmålet genom att nicka in 1-1 med all kraft hon hade.

Japan tog ledningen – genom nytt norskt misstag

Återstående delen av halvleken gav inga mål. Norge försvarade sig väl, bortsett det dråpliga självmålet.

– Norge, vilken prestation de gör, säger Lisa Dahlkvist i Viaplay.

– De är disciplinerade i försvarsspelet, så kul att se!

Men det skulle inte vara länge. Ännu ett stort misstag skulle ligga bakom Japans ledningsmål i den 51:a minuten. Vilde Böe Rise passade in i eget straffområde och frispelade därmed Risa Shimizu. Hon gjorde inga misstag framför mål och Norge slarvade därmed igen.

Matchen pågår och står 2-1 till Japan. Texten uppdateras.