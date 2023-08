Sverige har genom fem raka segrar tagit sig till VM-semifinal mot Spanien, en match som spelas på Eden Park på Nya Zeeland.

På läktarna kunde Fifa-presidenten Gianni Infantino skymtas, som tidigare under turneringen valde att lämna mästerskapet för en semesterresa till paradisön Tahiti.

BBC rapporterade under tisdagen att Infantino ska ha blivit nekad poliseskort under VM.

”Nya Zeeländska polisen har tagit emot en förfrågan och behandlade den, men den blev nekad”, skriver polisen i ett mejl till BBC enligt reportern Samindra Kurti.

Han skriver även att det ska ha lett till ett raseriutbrott från presidenten.

Lämnade tidigare VM – för semesterresa

Tidigare under VM lämnade han turneringen, för en semesterresa till paradisön Tahiti. Då missade han åtta matchdagar under VM, vilket väckte kritik runtom i fotbollsvärlden. Under förra årets herr-VM i Qatar, besökte presidenten samtliga matcher.

Inför turneringen sade han att årets VM ska ges samma respekt som herr-VM, efter att ha erkänt att rättighetsköparna inte erbjudit ”respektabla pengar” för mästerskapet.

Utöver det har han också besökt länder runtom i Oceanien.

I går ska Infantino ha varit på Salomonöarna och besökt deras fotbollsförbund.