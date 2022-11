20 minuter in på Champions League-finalen 2019 gick Kinsey Wolanski från en tämligen anonym tillvaro till att bli världskändis på bara ett par sekunder.

Den 22-åriga modellen från USA sprang då in på planen iförd en svart baddräkt.

Spelarna i Liverpool och Tottenham slutade spela och Wolanski kunde med hjälp av vakter föras av den stora fotbollsscenen.

Det hela var en reklamkupp som hon planerade ihop med hennes dåvarande pojkvän tillika Youtube-profilen Vitaly Zdorovetskiy.

”Galnaste 24 timmarna i mitt liv”

Kuppen gav Kinsey Wolanski två miljoner nya följare på Instagram på bara något dygn.

”Det här har varit de galnaste 24 timmarna i mitt liv”, skrev hon på Twitter.

– Jag mår så bra just nu och är så tacksam, det är nästan så att jag börjar gråta, sa hon i en Instagram-video efteråt.

Foto: RODRIGO JIMENEZ / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Samtidigt berättade hon för The Sun att hon planerade att fortsätta med upptågen. Av en specifik anledning.

– När jag är 30 år planerar jag för att ha tillräckligt mycket pengar så att jag kan pensionera mig, att streaka i Champions League skulle kunna hjälpa mig att uppnå det. Jag planerar att fortsätta streaka för att gynna min profil.

I juli 2019 stoppades Kinsey Wolanski och Vitaly Zdorovetskiy när de planerade en planstormning under Copa America-finalen i fotboll.

I stället slog Wolanski på egen hand till under Schladmings klassiska slalomtävling i januari 2020. I minimal baddräkt och vit dunjacka klev hon ut i backen under andra åket och höll upp budskapet ”RIP Kobe”.

Hon eskorterades bort från tävlingsområdet av vakter.

Det gör Kinsey Wolanski i dag

Sedan dess har det varit tyst om Kinsey Wolanski.

Det är inte så konstigt.

För 26 år gammal lever Wolanski det liv hon tidigare drömde om.

– Jag började göra eget roligt videomaterial, i stället för bara bilder, och då byggde jag upp en fanskara och började skapa andra relationer med mina följare. Jag lyckades få till några stunts som blev virala och mitt följarantal sköt i höjden. Det finns inte så många kvinnor i den här branschen, så jag tror att folk tycker att mina stunts och upptåg är mycket galnare eftersom jag är kvinna, sa hon i en intervju med Cosmopolitan förra året.

Numera gör hon karriär som stuntkvinna. Hon är dessutom utbildad skydiver och helikopterpilot.

– Jag älskar äventyrsfyllda aktiviteter. Inte så mycket för adrenalinet, utan mer för att jag älskar att leva livet fullt ut med nya och roliga upplevelser, sa hon i en intervju med magasinet Names förra året.

Foto: TOBY MELVILLE / BILDBYRÅN REUTERS

Som om inte det vore nog gör Kinsey Wolanski stora investeringar i fastighetsbranschen – som ett slags måndag-till-fredag-jobb.

Utöver det har hon även ett eget klädmärke.

Hon har över tre miljoner följare på både Instagram och TikTok.

Där levererar hon dagligen filmer från sitt händelserika liv med bland annat helikopterresor, motorcykelåkning, skydiving, padelboarding och resande över världen.

– Folk dömer mig hela tiden. Om du läser kommentarerna på mina sidor hittar man ofta ”ytterligare en typisk blond influencer”, men sedan inser de snabbt att det inte är sån jag är. Jag är en professionell stuntkvinna, entreprenör och social medier-kreatör.

Så ser hennes framtidsplaner ut

Hon ser tillbaka på Champions League-stormningen som ett perfekt startskott på karriären.

– Jag är väldigt tacksam för den upplevelsen eftersom det byggde min plattform. Nu har jag fått en bredare publik världen över.

Under måndagskvällen tog sig en annan känd planstormare, Mario ”Il Falco” Ferri, in på planen under VM-mötet Portugal-Uruguay.

Tyska Bild ställer sig nu frågan om Kinsey Wolanski kommer springa in under mästerskapet.

”Orkar hon med uppståndelse även under VM i Qatar?”, skriver tidningen.

Foto: GEPA PICTURES/ HARALD STEINER / GEPA PICTURES BILDBYRÅN

Enligt uppgift följer dock Kinsey Wolanski mästerskapet hemifrån och hejar på sitt USA.

Hon har sin framtid utstakad.

– Jag är extremt välorganiserad och har klara framtidsplaner. Jag vet var jag ser mig själv om tio år, säger hon.

– Vad många inte vet är att jag vid sidan av sociala medier har en mäklarlicens. Jag planerar att investera och ha flera fastigheter som jag kan hyra ut, vilket kommer ge mig stora inkomster utan att jag behöver göra något. Mitt mål är att göra min klädkollektion Kinsey Fit tillgänglig och prisvärd för alla. Sist men inte minst hoppas jag kunna hålla motiverande föreläsningar för kvinnor, för att uppmuntra dem att uppfylla sina drömmar.