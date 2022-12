Efter segern mot Marocko blev det konstig stämning i pressrummet.

Frankrike hade precis avancerat till sin andra raka VM-final när förbundskapten Didier Deschamps rynkade bekymrat på näsan.

– Jag vill inte svara på den frågan. Nästa fråga. Jag ber om ursäkt.

Ämnet? Världens bäste fotbollsspelare.

Karim Benzema, 34, tog emot Ballon d'Or i oktober och var så klart given i den franska VM-truppen. Men väl på plats i Qatar skadade han sig under träning och anfallaren har därmed inte spelat en sekund under mästerskapet.

I stället har han rehabtränat i Madrid.

Samtidigt är han fortsatt med i truppen, vilket gör det möjligt för Frankrike att flyga in honom så fort han är i speldugligt skick. Och efter matchen mot Marocko spreds uppgifterna om att Benzema skulle kunna göra comeback i VM-finalen mot Argentina.

Men det kommer inte ske.

I alla fal inte om man ska tro Libertad Digital.

Karim Benzema vägrar åka till Qatar

Tidningen skriver att Benzema inte lämnade Qatar och lagkamraterna av egen vilje, utan att det var Didier Deschamps som tvingade i väg honom. Enligt Libertad Digital ska Benzema ha behandlats i tre dagar av Real Madrid, sen var han återställd.

Då åkte han på semester till Réunion – den franska paradisön i Indiska oceanen.

Och i går spelade han en stängd träningsmatch med Real Madrid – mot Leganés – som slutade 1-1.

Enligt tidningen ska Benzema ha tränat med Real Madrid i en vecka och beklagat sig över situationen – och sin ilska gentemot Deschamps – inför sina lagkamrater i den spanska klubben.

Karim Benzema upplever inte att förbundskaptenen gillar honom och har heller inte för avsikt att åka till VM-finalen i Doha.

Oavsett om han är aktuell för spel eller inte.

Detta trots att han fortfarande ingår i den franska truppen och, i händelse av fransk seger, kommer tilldelas en guldmedalj.

