Fokuset i den här frågan har legat på andra. Två andra, främst. Lionel Messi och Cristiano Ronaldo.

Tidernas, i alla fall de moderna tidernas, två bästa fotbollsspelare gör sin sista VM. Messi aviserade det redan innan och i fallet Ronaldo känns det bara oundvikligt.

Det har spekulerats i en final dem emellan. En sista slutgiltig uppgörelse över vem som är den störste.

Men alla verkar ha missat att detsamma mycket väl kan gälla för Neymar med.

Jag vet inte om han tänkte det själv när han tittade upp mot de brasilianska fansen efter straffläggningen. Med floder av tårar som strömmade ner för hans kinder.

Men jag undrar vilken spelare han är när VM avgörs nästa gång.

***

Neymar kommer förvisso bara vara 34 år när nästa VM avgörs 2026. I jämförelse med Messi som nu är 35 och Ronaldo som är 37.

Men på en central punkt skiljer de två sig åt från Neymar.

Skadehistoriken.

Både Ronaldo och Messi har haft flera frånvaroperioder under 2022 på grund av skada, men innan dess är det långt mellan gångerna.

Neymar å sin sida, han har det mycket tuffare. Under sina år i PSG är 22 ligamatcher det mesta han mäktat med under en säsong. Han kommer så gott som aldrig upp i 30 klubblagsmatchen per säsong. Det beror nog inte lite på mängden stryk han får i varje match, men det sätter sina avtryck och till slut kommer det hämma hans spel mer och mer.

På många sätt kan jag tycka väldigt synd om Neymar. Journalisten Grace Robertson satte huvudet på spiken när han kallade Neymar för ”fotbollens Andy Murray” under kvartsfinalens gång.

En unik talang som råkas födas i fel tidsålder. Murray hamnade i Roger Federer och Rafael Nadals skugga. Neymar i Ronaldo och Messis.

***

Missförstå mig rätt här. Neymar har varit, är och kommer fortsatt vara en våldsamt skicklig fotbollsspelare. Hans 1-0-mål mot Kroatien är helt och hållet ett resultat av hans genialitet, teknik och fart. Han kommer de kommande åren att passera Pelés målrekord i landslaget med råge.

Men fyra år är lång tid, framför allt om hans kropp fortsatt är lika ömtålig som den varit sedan flytten till Paris för sex år sedan.

Kommer han kunna upprepa det målet han gör mot Kroatien även 2026? Visst, hans fotbollshjärna kommer vara intakt och tekniken likaså. Men farten? Det klipp i steget som krävs för att skapa sig yta mellan sig och sina försvarare.

Jag tror inte det.

Samtidigt som Neymar blir äldre och mer ömtålig så fortsätter Brasilien att producera talanger på ett vansinnigt sätt. Vinicius Jr är redan en stjärna, Rodrygo är på väg att bli en, Antony kostade Manchester United en miljard att köpa och Bruno Guimarães är kanske Premier Leagues bästa mittfältare just nu. Samtidigt betalar Real Madrid över 600 miljoner kronor för 16-årige Endrick från Palmeiras och det ryktas från brasilianskt håll att Endricks jämnårige lagkamrat Estevão Willian är en ännu större talang.

Elitidrotten är oförlåtande.

Det fick Andy Murray uppleva och jag är rädd för att även Neymar kommer att göra.