I måndags väckte italienaren Mario Ferri, mer känd som ”Il Falco”, stor uppmärksamhet när han tog sin i på planen med en regnbågsflagga i handen under matchen mellan Portugal och Uruguay.

I onsdagens match mellan Tunisien och Frankrike var det dags igen.

I mitten av andra halvlek tog sin en åskådare in på planen under ett spelavbrott. Enligt C Mores kommentator Lena Sundqvist bjöd åskådaren på ett par ”akrobatiska konster” innan han brottades ner av säkerhetsvakter och fördes ut från planen.

Dessförinnan hade Tunisien tagit ledningen mot ett för dagen reservbetonat, förbundskaptenen Deschamps gjorde hela tio (!) ändringar jämfört med matchen mot Danmark, franskt lag. Wahbi Khazri fick bollen på mittplanen, avancerade fram mot Frankrikes straffområde och försökte avsluta från distans.

Tunisien åker ur VM

Men när han skulle skjuta touchade bollen en fransk försvarare och rullade fram till ett perfekt läge för just Wahbi Khazri som petade in bollen bakom den franska målvakten Steve Mandanda.

Matchen slutade 1-0 till Tunisien, men skrällsegern mot de regerande världsmästarna räckte inte till avancemang. I stället går Australien vidare med Frankrike efter att ha skrällvunnit mot Danmark.

Vilket lag Frankrike får möta i åttondelsfinal är ännu inte klart. Men fransmännen kommer att möta ett lag från grupp C som består av Argentina, Polen, Mexiko och Saudiarabien.