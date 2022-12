Fifa stoppade de tyska spelarna från att bära One love-bindlar i VM. Under sin första gruppspelsmatch i Qatar protesterade man därför genom att hålla handen för munnen under lagfotot.

I nästa gruppspelsmatch, mot Spanien, visade sedan en mindre del av publiken upp bilder på den tidigare landslagsmannen Mesut Özil.

Mittfältsstjärnan slutade i landslaget efter VM i Ryssland, då efter att ha fått hård kritik för att ha ställt upp på bild med Turkiets president Recep Tayyip Erdogan.

I en lång post på sociala medier beskrev sedan Özil hur han upplevt rasism inom tysk fotboll. Efter vittnesmålen förlorade tysken sponsoravtal.

Mesut Özils agent Erkut Sögüt berättar på telefon att de blev överraskade när de såg protesten i Qatar.

– Plötsligt kom det massor av foton där folk stöttade honom. Det var fint och intressant att se hur människor pekade på dubbelmoralen, säger han.

– När det handlade om Mesut tog alla avstånd och sa att man inte skulle blanda ihop sport och politik. De tystade honom på sätt och vis för vissa saker. Men nu ska man inte tystas längre. Varför var det inte samma inställning då?

”Förlorade mycket pengar”

Mesut Özil förlorade mycket pengar på att tala om rasism, menar agenten.

– Både företag, men också tyska välgörenhetsorganisationer backade ur och ville inte ha något med honom att göra längre, säger han.

Senare har Özil också protesterat mot Kinas behandling av den muslimska minoritetsgruppen uigurer.

Även det har kostat Özil sponsorer.

– Han förlorade mycket pengar, säger Erkut Sögüt.

– Många sponsorer vill inte använda honom längre för att han har en åsikt. Många sponsorer vill inte ha en idrottare med åsikter. De vill att han ska fokusera på idrotten enbart för idrottare med åsikter får både människor som älskar dem och människor som hatar dem. Det passar inte sponsorer.

– Men det startade, framför allt med tyska företag, när han lämnade landslaget och skrev inlägget om tysk fotboll.

Erkut Sögüt och Özil tog hjälp av experter på sociala medier och PR inför utspelet om rasism och kritiken mot Kina.

De sedan gjorde de en lista på för- och nackdelar med att protestera.

– Men jag tar aldrig beslut, eller säger ens vad jag tycker, utan jag låter honom ta besluten själv. Jag har spelare som väljer att undvika sådant, och jag respekterar det också. En del unga spelare vill fokusera på fotbollen och att tjäna pengar till sig själv och sin familj. Jag förstår och respekterar det också. Alla är olika. Mesut Özil är inte som andra spelare.

Han tror att spelarna som vågar och vill kämpa för sina värderingar vinner på det i längden.

– Ta Muhammad Ali och Michael Jordan. Båda är otroliga idrottsmän med fantasiska prestationer inom sporten. En är störst i boxning och den andra basket, men om du frågar vem som kommer bli ihågkommen om hundra år är det Muhammad Ali för han hjälpte människor och Michael Jordan var mer ”Jag vill kunna fortsätta sälja sneakers även till republikanska väljare”. Han stod inte upp för svarta i USA när de behövde honom.

– Det är också okej, vissa idrottsmän vill bara fokusera på idrotten, och vill inte säga något som kan påverka deras karriär. Andra är av inställningen att min karriär inte är viktigare än mänskliga rättigheter. De känner: Jag behöver säga något, protestera, nu när det behövs och inte när min karriär är över.

Tabu att prata om

Erkut Sögüt har reagerat på hur det tyska landslaget fått kritik för att de inte vågade bära One love-bindeln under VM.

– Det finns så mycket dubbelmoral, säger han. Tysk media kritiserar de tyska spelarna för att de inte bär One love-armbindeln, säger att de skulle ha stått upp för sin sak, men samtidigt åker tyska ministrar till Qatar och gör en affär om gas, och ingen säger något. Är det spelarnas agerande vi ska fokusera på eller politikerna?

Han tror att Mesut Özil i framtiden kommer bli hyllad för sina protester mot Kina och för sina vittnesmål om rasism i tysk fotboll.

Han pekar bland annat på den engelska landslagsmannen Marcus Rashfords prisade och framgångsrika kampanj för gratis skolmat i England.

– Mycket har ändrats under de senaste fyra åren, säger han. Spelare är mer aktivister och protesterar. Det är inte bara Mesut nu, det kommer fler och fler spelare som belyser problem som behöver hanteras.

– Det var viktigt att Mesut talade ut om rasismen i tysk fotboll, för det betydde att andra vågade dela sina historier om att de haft problem med samma sak, rasism. Fler och fler kände igen sig och vågade berätta om saker som man tidigare försökt sopa under mattan. Innan hade det varit tabu att prata om för man vill inte skada bilden av Tyskland. Att det finns rasism. Men det finns rasism. Och inte bara i Tyskland. Många europeiska länder har problem med rasism i dag.

”Jobbig tid för honom”

Arsenal, hans klubb vid tiden, distanserade sig från Özils kritik mot Kina.

– Det var en väldigt jobbig tid för honom. Det var inte lätt att hantera för honom, inte minst psykiskt.

Drabbas han fortfarande av det?

– Jag skulle inte säga att han drabbas av en backlash fortfarande, men jag tror att folk under de kommande fem åren kommer beundra honom mer för vad han gjort. Det är oftast först senare, efter tio och 20 år, som man verkligen får sitt erkännande för sådant här. Det är inte när det händer. När saker förändras i de här ställena kommer folk minnas att Mesut var en av de första att protestera. Han kommer hyllas en dag. Han kommer få sitt stora erkännande.

Svensk fru

Erkut Sögüt arbetar inte bara som agent, utan också som jurist och universitetsföreläsare. Han sköter också välgörenhetsarbetet som Mesut Özil driver med sin svenska fru, modellen och skådespelaren Amine Gülşe.

– Hon har också ett stort hjärta, säger han

– Hon är en stor stjärna i Turkiet nu. När två väldigt kända personer gifter sig blir de ännu större. Hennes kändisskap växer bara hela tiden, säger han.

Utöver arbetet som fotbollsagent skriver Sögüt också thrillers, Hans debut ”Deadline” handlar om nepotism inom den europeiska klubbfotbollen. Den kommande andra boken handlar om hur afrikanska spelare utnyttjas och blir offer för human trafficking och organiserad brottslighet.

– Alla vet ju att det här pågår, säger han. Jag avslöjar ingenting, men jag skriver skönlitterärt om problemen eftersom ingen läser universitetsavhandlingarna i samma ämne.

