Sorgligaste figuren stänger sin VM-bok

De marockanska spelarna hade redan skrivit om landets fotbollshistoria.

Nu också hela kontinentens.

För första gången någonsin spelar ett afrikanskt landslag semifinal i fotbolls-VM – 88 år efter att Egypten som första nation deltagit i turneringen. Att de nu slår ut Portugal är att betrakta som en bragd.

Att de bara månader innan VM sparkade den förbundskapten som tagit dem till VM är en sak.

Att de mot Portugal fick se lagkaptenen och mittbacken Romain Saïss bäras ut på bår i den 58:e minuten en helt annan.

Man ledde förvisso med 1-0 efter att Youssef En-Nesyri trotsat tyngdlagen och nickat in bollen förbi en felbeslutande Diogo Costa.

Men nu stod man där.

Med tre av fyra ordinarie försvarare utanför planen och med sin lagkapten med tårar i ansiktet, och gasbinda lindad runt låret, sittande på bänken.

Ett par meter därifrån hade Cristiano Ronaldo precis suttit, men nu hade Fernando Santos släppt lös en av turneringens största stjärnor.

Vi kommer återkomma till honom.

* * *

För Marocko löste ju den där uppgiften. Lagkaptensbilden hade passats över till Hakim Ziyech, som även han tvingades lämna planen med tio minuter kvar att spela. Och trots en vildsint portugisisk anstormning lyckades Marocko – som alltså släppt in ett mål på fem VM-matcher – hålla undan.

Målet de faktiskt släppte in var för övrigt ett självmål mot Kanada.

Förbundskapten Walid Regragui hade kastats in i ett turbulent landslag med ett par månader kvar till VM. Ett landslag som den störste stjärnan Hakim Ziyech vägrade spela för.

På anmärkningsvärt kort tid hade han inte bara hunnit ena ett landslag, han har också utvecklat det till ett av världens främsta.

Och på andra sidan planen står Cristiano Ronaldo i tårar.

I och med inhoppet blev han tidernas främste landslagsman jämte kuwaitiern Bader Al-Mutawa på 196 landskamper. Under turneringen hade han också slagit alla tiders målrekord när det kommer till herrar och landslagsfotboll.

118 stycken till antalet.

Ändå lämnar han Qatar som VM:s störste förlorare.

* * *

För det är omöjligt att inte göra jämförelsen. Cristiano Ronaldo var ju inte ensam om att resa till emiratet för att spela sitt sista världsmästerskap.

Men där Neymar var den store ledaren, där Leo Messi fortfarande har chansen att leda sitt Argentina till VM-guld misslyckades Cristiano Ronaldo kapitalt.

Det portugisiska landslaget hade varit hans i närmare 20 år, men nu var det inte längre så.

I stället har det mesta kretsat kring interna sprickor, om ett utbrett missnöje där nationens störste genom tiderna ska ha gjort sig omöjlig.

Det har varit gester, grimaser och ilska över att ha blivit utbytt.

Han ska ha hotat med att lämna VM och han var så övertygad att hans hårtoppar vidrört bollen att han var redo att överklaga sin egen lagkamrats mål.

Bänkningen i åttondelsfinalen och 21-årige ersättaren Gonçalo Ramos hattricksuccé en historia för sig.

Inför VM sa 37-åringen att visionen var att fortsätta i landslaget även efter världsmästerskapet.

– Jag känner mig fortfarande motiverad och mina ambitioner är höga. Min tid i landslaget är inte över. Vi har många unga spelare med kvalitet. Jag ska vara med i VM, och jag vill vara med i EM.

Under hösten bråkade han sig bort från Manchester United under sensationella former. Frågan är vad alla turer under VM innebär för landslagsframtiden.

Nu ska han i alla fall hem.

Eller blir det raka spåret till Saudiarabien?