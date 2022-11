Solen har sedan länge gått ner över al Khor i norra Qatar. Det är andra halvlek i VM-premiären mellan Qatar och Ecuador. Enner Valencia och hans Ecuador har gjort processen kort med sina motståndare och leder med 2-0.

Den andra halvleken spelas i ett ganska lugnt tempo och sydamerikanerna är i full kontroll. Då sviker publiken. När det gått ungefär en timme börjar folk strömma ut från al Bayt-stadion. När matchen lider mot sitt slut har en stor majoritet av de som bänkade sig för avspark lämnat.

Det finns dock ett tydligt undantag. Hemmanationens klack.

Bakom det ena målet står ett tusental supportrar, alla iklädda tröjor med Qatars rödbruna färg, som sjunger och håller i gång matchen igenom.

Qatars plan för VM – betala andra supportrar

Samma scenario utspelar sig i Qatars andra gruppspelsmatch mot Senegal och mycket talar för att vi får se samma sak – för tredje och sista gången på VM – i dagens match mellan Qatar och Senegal.

Så vilka är de fanatiska supportrarna, som till skillnad från stora delar av den övriga publiken i värdlandet, stannar matcherna igenom och försöker sjunga fram sitt lag?

Enligt New York Times rör det sig om inköpta ”ultras” från andra delar av arabvärlden.

Tidningen skriver att allt började tidigt under 2022. I takt med att VM närmade sig ville värdlandet adressera det faktum att det inte finns en stark kultur att se fotboll live i Qatar. Landets högstaliga, Qatar Stars League, köper in flera stora namn från Europa men har likväl svårt att locka publiken. Al Rayyan SC, som spelar sina hemmamatcher på VM-arenan Ahmed Bin Ali-stadion har i snitt bara ett par tusen besökare per match.

Det fanns en oro kring vilka som skulle fylla arenorna på VM, därför bestämde sig Qatar för att agera. De visste att den fanns en stark supporterkultur i andra delar av Mellanöstern och i höll de en audition i Libanons huvudstad Beirut, en audition med avsikt att hitta supportrar som kunde stötta Qatar under VM.

Så bildades Qatars VM-klack

Qatar blev imponerade och planen sattes i ordentlig rullning. De libanesiska supportrarna blev erbjudna gratis flyg, boende, mat, matchbiljetter samt en mindre summa pengar för att agera qatariska supportrar på VM.

New York Times skriver att ordet spred sig runtom i arabvärlden och att människor från Egypten, Algeriet och Syrien också ingår i klacken. En klackmedlem som NYT pratat säger att betalningen inte var det enda incitamentet.

– Det är vår plikt att stötta ett annat arabiskt land. Vi delar samma språk och samma kultur. Vi är olika fingrar på samma hand. Vi vill visa världen något speciellt.

Till matchen mot Nederländerna lovar den här personen något extra.

– Ni kommer få se något speciellt.

