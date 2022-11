Hösten har varit en turbulent tid för den portugisiske superstjärnan Cristiano Ronaldo.

Redan i somras ryktades han vara på väg bort från Manchester United, dök upp sent till försäsongsträningen och har sedan dess haft svårt att ta en plats i nye tränaren Erik ten Hags startelva.

Situationen förvärrades än mer när Ronaldo först vägrade bli inbytt i en match mot Tottenham och därefter lämnade Old Trafford innan matchen ens spelats färdigt. Det ledde till att han stängdes av från träning ett par dagar, men fick återvände till a-lagets verksamhet efter bara några dagar.

Men när Ronaldo samma kväll som United spelat sin sista match inför VM gjorde en intervju i The Sun förvärrades situationen än mer.

I intervjun gick Ronaldo bland annat till hårt angrepp mot klubben och den nye tränaren Erik Ten Hag.

– Jag har ingen respekt för honom, eftersom han inte har någon respekt för mig. Om du inte visar någon respekt för mig, kommer inte jag visa någon respekt tillbaka, sa Ronaldo i intervjun.

– Jag känner mig förrådd. Folk måste lita på sanningen. Jag känner att det finns några som inte vill ha mig här, inte bara den här säsongen, utan även förra säsongen, tillade han.

Cristiano Ronaldo lämnar Manchester United

Intervjun skapade enorma reaktioner runtom i fotbollvärlden. Många kritiska röster höjdes mot Cristiano Ronaldo, och i slutet av förra veckan rapporterade The Guardian att Manchester United undersökte möjligheten att stämma Ronaldo för kontraktsbrott samt att man redan meddelat portugisen att han inte skulle återvända till klubben efter VM i Qatar.

Och nu är det officiellt att Cristiano Ronaldo lämnar Manchester United. I ett pressmeddelande på sin hemsida bekräftar United att Ronaldos tid i klubben är över.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano fick Ronaldo ingen ekonomisk ersättning för att bryta kontraktet. Både spelaren och United ville ha en enkel lösning där man inte har några band kvar till varandra, rapporterar han.

Cristiano Ronaldo representerade Manchester United 2003-2009 och nu senaste 2021 till 2022. Sammanlagt har Ronaldo spelat 346 matcher, gjort 145 mål och spelat fram till ytterligare 64 i Manchester United.

Nu är hans tid i en av världens största klubbar över för, vad man kan anta, för gott.

– Jag älskar Manchester United och supportrarna. Det kommer aldrig att förändras. Men jag känner att det är dags för mig att hitta en ny utmaning. Jag önskar laget all lycka under resten av säsongen och i framtiden, säger Ronaldo i en första kommentar om uppbrottet enligt The Times fotbollsreporter Henry Winter.

Var 37-åringens fotbollskarriär fortsätter efter VM är ännu inte klart.

