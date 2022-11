På onsdagen spelar Belgien sin första match i VM. Kanada står för motståndet.

Men förberedelserna har inte varit speciellt lugna.

Roberto Martinez landslag var ett av sju europeiska som valde att åka till VM i Qatar med den så kallade One Love-kaptensbindeln, som skulle ha suttit på Eden Hazards arm under premiären. Likt de andra landslagen hotades man under söndagskvällen med sportsliga sanktioner av Fifa om man tänkte göra slag i saken: Gult kort till kaptenen. Planerna kastades därför över bord under gårdagen.

Kort därpå kom nästa markering från Fifa. Belgien hade tänkt använda en vit bortatröja i slutspelet. På denna hade man sedan september månad bestämt sig för att ha ordet LOVE inbroderat i nacken, en kampanj framtagen i samarbete med festivalen Tomorrowland, och ett uttryck för inkludering och jämlikhet, enligt det belgiska förbundet. Sent på torsdagen meddelade Fifa att även dessa skulle förbjudas.

I samband med det kom ytterligare ett nedslag.

Fifas förklaring: Kopplas till festivalen

Inte heller Belgiens färgglada uppvärmningströja får godkänt av FIfa.

Tröjan, som också släppts i samarbete med Tomorrowland, är nu också förbjuden. Det säger det belgiska förbundets talesperson Stefan van Loock till Sky. Han menar samtidigt att Fifa angett just kopplingarna till festivalen som anledning, inte färgschemat, som påminner mycket om HBTQ-frågans regnbågssymbol.

Kvällen innan lagets premiärmatch pratade mittbacken Jan Vertonghen med pressen.

– Jag är rädd att jag inte får spela i morgon om jag säger något om det här, säger han.

– Det är en erfarenhet jag aldrig har haft inom fotbollen tidigare. Jag känner mig kontrollerad. Jag är rädd att överhuvudtaget säga någonting om det här. Vi säger bara normala saker om rasism och diskriminering. Om man inte ens kan säga de sakerna, då säger det allt.

Mittbacken, som spelat i bland annat för Ajax och Tottenham under många år, ville därefter säga mer.

– Jag vill vara på planen i morgon. Så jag nöjer mig så, avslutade han.

Samtidigt som Fifa jagat symboler och uttryck av det här slaget rapporterar allt fler supportrar på plats i Qatar hur liknande symboler beslagtas eller leder till nekat inträde på arenor.

