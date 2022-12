Så fullständig och total är succén att Fifas president behövde samla sig innan han kom ut till massorna och berättade det.

En timme efter utsatt tid släntrade Gianni Infantino in på scenen i den aula som kallas Virtual Stadium 1 i botten av Dohas stora bibliotek, under VM även arbetsyta för oss journalister.

Ett möte med Fifas beslutande råd hade dragit ut på tiden.

– You know, when it starts you never know when it ends, skojade han.

Själv känner jag detsamma inför VM i Qatar.

När började det? När slutar det? Jag talar så klart inte om själva fotbollsturneringen, utan ämnet, epoken VM i Qatar, den inneboende frågan som mästerskapet reflekterar.

Presskonferensen var en flopp, långt ifrån den rubrikvänliga föreställning som inledde månaden i Doha.

Den stora slutsatsen i dag? Den kunde man gissa sig till på förhand: Succé.

Världsmästerskapet paketerades som ”unique”, utrustat med ”cohesive power”, föremål för ”unanimous praise”.

Har det inte varit en succé då?

Det beror på hur man mäter. Jag tror att jag har samma uppfattning som många andra: Fotbollen har varit underhållande, dramat oavbrutet, det har dessutom varit fint att se många människor glädjas så gränslöst åt oväntade framgångar, inte minst Marockos.

Att fotboll är spännande och kul har dock inte så mycket med Fifa eller värdnationen att göra.

Infantino tömde hela sin argumentationsbank ändå. Han hade hårda fakta: Målsaldot är toppen, inga filmningar. Han hade mjuka: Högre kvalitet på matcherna eftersom VM spelas på vintern, alla från hela världen har lärt känna varandra här och haft kul.

När det gäller dödsfall och kaptensbindelbråk försvann han i väg i långa monologer om att aldrig diskriminera någon, respektera regler och de över 200 nationsförbund som stöttar omvalet av honom nästa år. På vägen påminde Fifa-presidenten artigt om att han väljs om för sin andra mandatperiod i Rwanda, inte tredje, och att det innebär att han kan sitta till 2031. Beach soccer-VM går i Förenade Arabemiraten härnäst, därefter på Seychellerna. Nästa klubblags-VM i Marocko.

Efter en stund pausade han mellan sina talepunkter och rättade till mikrofonen för att vara extra tydlig.

– Ni vet det så klart, men ja, det har varit en otrolig succé.

Nu när VM i Qatar är stämplat som en unique, cohesive, unanimously praised otrolig succé kommer det att användas som argument för en idé om hela fotbollen: Kolla hur bra det gick, det är så här vi ska ha det.

Det är också vad VM i Qatar hela tiden har handlat om i mina ögon: En strid mellan idéer om vad fotbollen ska betyda, vem den ska tillhöra, hur den ska se ut i framtiden.

Å ena sidan: Ett genomkorrumperat Fifa, beslut med enbart politiska och kommersiella motiv, snabb förflyttning av makt till diktaturregimer och amerikanska investmentbolag.

Å andra sidan: En strävan efter att låta idrotten uppfylla sin potential som kraft för demokrati, jämlikhet, transparens och ett beslutsfattande som i alla fall ger sken av att ytterst vilja tillvarata fotbollens bästa.

Under den senaste månaden upplever jag att den diskussionen har tappats bort. Det har naturligtvis också varit målsättningen med den flodvåg av relativisering som Infantino själv agerade katalysator för under sitt öppningstal här i Doha, och som därefter spridit sig internationellt och även nått enskilda publiceringar i svenska medier.

De senaste veckorna har man vid flera tillfällen kunnat läsa hur kritik av VM i Qatar har förvandlats till ett problem i sig. Påpekanden om bristande rättigheter är ”historielöst” och Qatar utsätts för ”mobbning” från västvärlden. Fotbollen är ”inte brutal och kapitalistisk”, vilket blivit den dominerande beskrivningen. Den bilden har i sin tur fått ”det sköna” med världens största idrott att ”gå förlorat”.

Jag blir frågande.

Är det den kritiska blicken på fotbollens utveckling som dödar det sköna? Handlar inte invändningarna mot Fifa och arrangemanget i Qatar i själva verket om en oro för att det vackra är på väg att slukas av andra intressen?

Ju fler anmärkningar på kritiska förhållningssätt jag läser, desto mer vill jag nollställa diskussionen och återgå till dess ursprung. I en månad har den relativiserats till smulor. Den behöver löpa från början till slut.

Vilken idé om fotbollen ska styra den framåt?

De som är helt uppgivna inför tanken att den ska formges av diktaturer och fantasier om expansion till yttre rymden – Infantino har inte hörsammat spelarnas önskemål om ett skonsammare spelschema utan aviserade i dag VM för 32 klubblag från och med 2025 – har förstått att det bästa man kan göra är att ta första bästa avfart mot whataboutismens rastplatser.

Ja, det finns fler problem i världen än de som fått strålkastarna riktade mot sig i Qatar. Ja, det förekommer olika mått av dubbelmoral när Fifa och Qatar problematiseras. Ja, det finns fler orättvisa, ojämlika platser, fler politiska och rättsliga system som går att anmärka på och fler egennyttiga organisationer än Fifa – men att visa sig medveten om det är inget svar på frågorna som håller på att förgöra världens största idrott inifrån. Det bidrar heller inte till att stärka mänskliga rättigheter eller demokrati i auktoritära länder.

Inte heller den korrekta observationen att stora delar av världen struntar i allt det här ändrar på situationen. ”I Argentina njuter alla!”, skriver mejlare och twittrare och andra personer som har fått nog av den skandinaviska tjurigheten.

Ja, mycket riktigt syns en större upprördhet i Europa, framför allt norra Europa, framför allt nordvästra Europa, i ljuset av Gianni Infantinos förnedrande och intellektuellt bankrutta resonemang. Ja, de röster som vänder sig emot Fifas diktaturvurm och situationen för utsatta grupper hörs högre i vår del av världen.

Det är ju ändå bara vi som bryr oss och det finns ju hur mycket problem som helst, så?

Så vadå? Försök vara lite glad i stället?

Nej, tack. Tvärtom. Jag ser en hel epok av skandaler komma galopperande.

Jag väntar mig mer polarisering, fler retoriska knep, fler framgångsrika relativiseringskampanjer, fler försök till superligor, fler matcher, fler mutskandaler i EU, mästerskap i Saudiarabien och minst tio år till av autokraten Gianni Infantino bakom ratten, men jag tror inte på att vänja sig, utan hålla hårt i den idé om fotbollen som frammanat kritiken mot det här slutspelet, jag tror på att fortsätta framhålla den som en bättre väg framåt.

VM är nästan slut. Striden om fotbollen har bara börjat.

Senaste avsnittet av VM på uppstuds