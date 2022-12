Och andas ut.

För den som såg Didier Deschamps landslag spela semifinal för fyra år sedan var det här en helt annan historia. Roberto Martinez och hans Belgien hade spöat Brasilien och ställde en historiskt stark startelva på planen. Vad gjorde det? Frankrike städade av den med liten marginal, men det kändes knappast som att det var en match som kunde slutat hursomhelst.

Det kunde den här.

Luras inte av siffrorna. Luras inte av den franska resultatraden som omger semifinalsegern. Luras inte av deras världsmästartitel från Ryssland, individuella överlägsenhet eller stjärnglans. Marocko lämnade inget åt slumpen. De hade kontroll, vid flera tillfällen hade de till och med slagit ut den franska motståndskraften, fällt deras försvarsmur, tagit sig hela vägen fram, och ändå räckte det inte för att besegra VM:s mest abstrakta fotbollslag.

Att det här var en match olik alla andra i det här VM-slutspelet för precis alla var påtagligt. Inte minst för arrangören som bjöd på en sorts extended-version av sin traditionsenliga fyrverkeri-och-flamethrower show innan avspark. På ett sätt kändes det som en sorts kompensation. Värdnationen åkte ju ut innan den första eldföreställningen var färdig, men här fanns representanter för både Mellanöstern och Paris-Saint Germain att hålla på nu när det drar ihop sig. Man väntade nästan på en röst som påminde om att det var förbjudet att bruka pyrotekniska pjäser inne på arenan när den var över, men Cesar Ramos, domaren från Mexiko, satte i gång det hela på utsatt tid.

Var det en sak som kändes viktig för Marocko på förhand var det att inte bjuda på något, utan låta matchen växa in i fransmännens huvuden på samma sätt som mot Spanien och Portugal. Regragui ville kunna hålla sig till sin kompakta matchplan och spela på omställningar tills det gav utdelning.

Frågetecken fanns, skicklige Nayef Aguerd klarade sig inte igenom uppvärmningen, och lagkapten Romain Saïss såg kraftigt hämmad ut. Möjligen föranledde oron för hans mobilitet förbundskaptenens plötsliga skifte till 5-4-1.

Vad planen än var imploderade den nästan direkt.

Frankrikes första organiserade anfall var tålmodigt, Antoine Griezmanns – sitt lags bästa spelare igen – djupledslöpning drog isär strukturen på Marocko, och efter tre och ett halvt avslutsförsök från Kylian Mbappé var Theo Hernandez konstspark det tidigaste semifinalmålet någon spelare har gjort sedan 1958.

Responsen? Tja, Sofiane Boufal testade Hugo Lloris från distans, men det noterbara i Marockos matchöppning var misstagen. En felbedömd glidtacklingsbrytning hade funnits med i förspelet till öppningsmålet, mittfältspappan Sofyan Amrabat hade skänkt bort bollen i en livsfarlig yta och Olivier Giroud blivit fri efter en missbedömning.

Vi hade inte ens spelat 20 minuter.

Saïss fick lämna, Marocko hade en period av konstruktivt bollinnehav – totalt 56 procent i första halvlek, ett rejält hopp upp från den tidigare rekordnoteringen 41 procent mot Kanada – men chanserna fortsatte man släppa till.

Giroud hade redan haft ett stolpskott när han skyfflade ett jätteläge utanför med nästan hela målet gapande tomt.

Foto: NOUSHAD THEKKAYIL / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Halvlekens sista minuter gav Regraguis intensiva sensation deras bästa period, och genom fasta situationer kunde de skapa lite tryck. Som närmast kom mittbacken Jawad El-Yamiq när han benskydds-cykelsparkade in både bollen och Hugo Lloris hand i stolpen efter en hörna.

När halvtidsvisslan ljöd skulle de ändå skatta sig lyckliga över att det inte var mer än 1-0.

Nervositet? Säkert. Konsekvensen av ett mer riskfyllt spel och påtvingat bollinnehav? Utan tvekan.

När Spanien och Portugal ställdes mot Walid Regraguis landslag agerade båda som om de kommit till den svåraste frågan på matteprovet. Hjärnor på högvarv, överarbetade situationer, överdrivna spelmönster. Båda lagen såg ut att söka frenetiskt efter den stora metoden som skulle montera ned den marockanska defensiva.

Frankrike vägrade delta i den sortens match, naturligtvis hjälpta av det tidiga målet, men deras naturliga ”det löser sig”-attityd gör något med motståndarna också. Det är otydligt vad de vill, inte helt säkert vilken roll de har i åtanke för sig själva, och därför ser ingen matchbild speciellt bekymmersam ut. En sorts osäkerhet sprider sig.

När The Mad Stuntman från Reel 2 Real, Trinidad & Tobago-rapparna som vi gemensamt ska tacka för den epokgörande terrordängan ”I like to move it”, hade uppträtt med stor inlevelse behövde Marocko skriva historia igen.

Frankrike ledde i halvtid, och det brukar betyda en sak i VM. Av de 26 gånger det hänt tidigare har de vunnit 25 och kryssat en – men Marockos våg av press höll i sig efter paus.

Scenariot såg tydligt ut: Deschamps var nöjd med att spela hela laget bakom bollen och ställa om, Marocko fick driva spel från sin högersida med Zieych och Hakimi. Problemet för Deschamps: Det såg livsfarligt ut.

Det löser sig. Tills det inte gör det.

Efter en stund smög sig den insikten på. Världsmästarna började uppträda obekvämt. Försvarade sig djupare, slog ifrån sig mer, vilade aldrig med bollen, stressade upp sig när den kunde kontrolleras, sparkades ned, vädjade, surade, slog ut med armarna.

Marocko kände blodvittring, ledda av hela VM:s mest anmärkningsvärda genombrott, Azzedine Ounahi.

Deschamps behövde göra något, och det gjorde han. Giroud gick av, Mbappé – hårt tagen och effektivt marginaliserad av Marocko – flyttade in centralt, vilket gav plats åt Marcus Thuram till vänster. Förändringen frammanade ett avbrott i matchens trend. Plötsligt hotade Frankrike igen.

Marockos krafter tröt samtidigt – och ändå fick de en sista jättechans, en gyllene möjlighet att peta hål på den franska nonchalansen, men Abderazzak Hamdallah, En-Nesyri-ersättaren längst fram som hade vägrat skjuta i bra lägen mot Spanien också - höll inne med skottet av någon outgrundlig anledning.

Det kändes förgörande, och det var det.

In från bänken störtade Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani och pressade in 2-0 efter en Mbappé-dribblingsräd.

Frankrike flanerar vidare, nu även med den mest konkreta spelidén utmanövrerad. Det är svårt att säga vad som talar för och emot deras bradåliga förmåga. De kommer att spela en biroll på söndag, som störig bakgrundsrekvisita när du-vet-vem går på jakt efter den enda kvarvarande punkten på önskelistan, men deras närvaro uppfyller oavsett någons önskan.

Nasser Al-Khelaifi ligger inte sömnlös och grubblar på hur allt det här kommer att se ut.

VM-finalen har en rubrik. Det blir Messi mot Mbappé. PSG mot PSG.

Ladda fyrverkerierna. Fyll på eldkanonerna. Slutscenen i Doha blir kanske ändå vad arrangören drömde om.