Drömmarna om att bli fotbollsproffs slog in för killen från Umeå.

Han hann göra 94 landskamper för Sverige och bli en supporterfavorit i Celtic FC. När karriären avslutas är Mikael Lustig 35 år gammal och AIK-spelare.

– Det här är Sveriges Nationalarena, 63 mil söder om Umeå, klockan är 15.00. Det här är slutstationen.

Det är pappa Mats Lustigs ord när sonen summerar sin karriär i en video på Instagram. Det var känslosamt att titta på.

– När man väl är inne i den här karusellen så är det svårt att stanna upp och bli sentimental, säger Mikael Lustig.

– Men när man tittar tillbaka och ser när man var en liten pojke och vilka drömmar man hade så är det klart att det känns i hjärtat och jag är oerhört tacksam över klubbarna jag har fått vara i och vara en del av.

Mikael Lustigs nya jobb efter karriären

För någon vecka sen gjorde han sista träningen med AIK på Karlberg och än så länge känns allt någorlunda normalt. Men Lustig vet inte hur det kommer kännas när han vaknar upp i januari och inte har någon träning att gå till.

– Det går inte att vara alltför förberedd, man vet inte hur ens känslor kommer att hantera det. Jag har alltid varit öppen med att det bästa jag vet är att komma in till träningsanläggningen och träffa grabbarna och sitta och ljuga. Det kommer jag verkligen sakna.

– Samtidigt är jag väldigt nyfiken på vad det nya livet kommer ge en och vilken roll kommer man kanske kunna ha? Var kommer man att jobba?

Vad är det du vill med framtiden?

– Det är någonting inom fotbollen skulle jag tippa, det är väl där man känner sig mest bekväm och det är där jag känner att jag kan någonting. Samtidigt är jag inte rädd för att testa något nytt heller.

– Det finns lite alternativ, så får vi se vart det landar.

35-åringen har redan hoppat på ett nytt uppdrag i alla fall. Under fotbolls-VM är han expert i TV4 och C More.

– Jag gjorde lite Champions League förra säsongen, men så klart att man fortfarande känner sig lite som en nybörjare. När man tittar på de andra så tycker man de är riktiga proffs, så det är en bit kvar men det är sånt som tar lite tid.

”Aldrig fått munkavel av Svenska fotbollförbundet”

Det är ett minst sagt speciellt VM för tv-debutanten. Värdlandet Qatar har kritiserats från start och det internationella fotbollsförbundet Fifas agerande i frågor om jämlikhet har dominerat dagordningen.

– Så klart att man alltid vet att det är korrupt och att det är pengarna som styr, men att det skulle dras så här lång hade man ingen aning om, säger Lustig.

När mästerskapet drog i gång stoppade Fifa landslag från att använda de regnbågsfärgade lagkaptensbindlarna. Om spelare skulle ha på sig bindeln riskerade de sportslig bestraffning.

Då valde alla landslag att avstå.

Hur är det som spelare att hantera politiska frågor?

– Det handlar väl om lite sunt förnuft. Vi har aldrig fått munkavel av Svenska fotbollförbundet, utan de har varit ganska öppna med att ”ni får säga vad ni tycker”. Samtidigt ska man veta att när man kommer till ett landslag så vill man ha 100 procent fokus på fotbollen och det kanske låter lite konstigt för folk som inte spelar fotboll, att man tycker att det bara är att ha koll på det politiska läget och ta ställning.

Han fortsätter:

– Men speciellt när det är ett mästerskap säger man till sig själv och till andra att nu är det full fokus på det här. Man försöker lämna andra tankar, lämna familj och alla problem utanför och sätta in sig 100 procent i det sportsliga. Det är klart att det är svårt. Speciellt nu när det är ett VM där det är mycket politik så tror jag de flesta spelarna är lite mer pålästa än vad man vanligtvis är och kunna ta ställning, och det tycker jag det är många spelare som gjort också.

Relationen med Gusten Dahlin – efter ramsan

Under sändningarna har Lustig fått ett par gliringar från TV4-kollegan Gusten Dahlin som är på plats i Qatar.

Hur är er relation?

– Jag trodde den var bra, men nu börjar jag tveka på det, säger han och skrattar.

– Nej men den är jättebra, jag uppskattar sånt i en studio. Det ska vara lite skämtsamt och man ska ta ut svängarna lite. Det ska inte vara så att man får en fråga, svarar på den och sen kommer tillbaka till programledaren. Det får gärna vara lite luftigt och skämtsamt emellanåt. Mer sånt, det tycker jag är bra tv.

Den skämtsamma jargongen mellan Lustig och Dahlin är inget nytt. Duon har en historia.

Under EM 2016 var Lustig en del av det svenska laget som inte lyckades ta sig vidare från gruppen. På plats i Frankrike fanns Gusten Dahlin, då anställd hos Discovery och programledare i Eurosport.

På ett poolparty sjöng en berusad Gusten Dahlin en ramsa om att Mikael Lustig var ”usel”. På plats fanns Expressen TV tillsammans med reportern Thomas Wilbacher och Dahlins ramsa kablades ut. Efter semestern fick programledaren sparken. Det ledde till att han tillsammans med Wilbacher startade podcasten ”Tutto Balutto” som i dag är en av Sveriges största.

– Det blev en definierande punkt i min yrkeskarriär i och med konsekvenserna. I dag är jag jätteglad över det som hände. Jag är helt övertygad om att jag inte hade suttit här i dag och gjort det jag gör och haft de fem senaste åren jag haft om det inte hade hänt, har Dahlin tidigare sagt om händelsen.

”Det klart att det är ett litet hån med där”

Ramsans huvudperson tog det med ro.

– Jag har absolut inga problem med skämtsamma sånger. Sen är det klart att det är ett litet hån med där också, men jag tar inte mig själv på så stort allvar. Jag gjorde den låten min egen så den kommer alltid följa med och det gör den med glädje, säger Lustig.

Nu har det hunnit gå över sex år sen det där poolpartyt.

Tänker du någonsin att det är samma kille som stod i bar överkropp och sjöng om dig?

Mikael Lustig skrattar högt.

– Ja, absolut! Vi går ju way back nu. På någonting sätt tog hans karriär fart där vid den där låten så det där har vi pratat om många gånger. Det är bara kul och vi är väldigt goda vänner, så det är jätteroligt.

Mattias, 33, om livet i Qatar