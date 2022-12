Tyskland tog sig inte vidare från gruppspelet i VM. Det blev i stället en stor skräll när Japan vann gruppen.

Den tidigare VM-guldmedaljören Manuel Neuer fick ta en tidig semester och förbereda sig inför fortsättningen av klubblagssäsongen med Bayern München.

Då slog olyckan till – igen.

Den ikoniske målvakten beskriver på Instagram hur han ville rensa skallen efter VM och gick på en skidsemester. Men tysken bröt benet och har nu opererat sig.

Beskedet?

Säsongen över för Neuer

Säsongen är över.

”Vad kan jag säga, slutet av året kunde ha gått bättre... Medan jag försökte att rensa skallen medan jag åkte skidor drabbades jag av en benfraktur. Gårdagens operation gick bra. Tack till alla doktorerna! Det gör dock ont att säsongen nu är över för mig.”, skriver han på Instagram.

36-åringen har missat stora delar av säsongen med en axelskada.

– Beskedet om Manuels skada chockade oss all. Vi kommer finnas vid hans sida och hjälpa honom på vägen till en comeback. Han kommer att komma tillbaka från denna allvarliga skada och vara starkare än någonsin, säger Bayern Münchens vd Oliver Kahn.

”The news of Manuel's injury shocked us all. We will stand by his side and accompany him on his way to his comeback. He will recover from this serious injury and return to the pitch as strong as ever.” [fcb]

LÄS MER: Planen inför Nederländernas superfrispark