Redan innan det spelats en minut fotboll i Qatar så var det flera stora namn som tvingats lämna återbud. Sadio Mané behövde opereras, Karim Benzemas VM-comeback slutade innan den hann börja och han fick flyga till Réunion för semester i stället.

Paul Pogba och N'Golo Kanté kom aldrig hit. Neymar har haft skadeproblem och Gabriel Jesus har flugit hem.

Fotbollskalendern blir mer och mer packad. Spelare i de största klubbarna som ofta går långt i flera turneringar spelar fler och fler matcher. Spaniens VM-mittfältare Pedri spelade 75 matcher under säsongen 2020/21, totalt spelade han 5273 minuters fotboll under ett års tid.

Detta möts av ökat motstånd inom den absolut fotbollseliten.

– Fifa, Uefa, stopp!, vädjade Liverpools tränare Jürgen Klopp på en presskonferens inför VM.

Nederländernas största stjärna på damsidan, Vivianne Miedema, skrev en text i tidningen AD där hon kallade spelschemat för ”skamligt”.

”Belastningen på spelarna håller på att bli helt galen”.

Men mer ska det bli.

Med start 2024 förändras Champions League och varje klubb får spela fyra matcher mer än förr. Dessutom kommer VM med start 2026 utökas till 48 lag, vilket innebär fler matcher än förut.

I takt med att belastningen på spelarna ökat kan man se en annan trend.

Användandet av smärtstillande tabletter.

Lautaro Martinez har spelat alla matcher på smärtstillande Foto: FOTO OLIMPIK/NURPHOTO/SHUTTERSTO / FOTO OLIMPIK/NURPHOTO/SHUTTERSTO SHUTTERSTOCK

Larmet: spelarna tar ”alarmerande” mycket smärtstillande

Fifas egna kartläggningar från alla VM mellan 2002 och 2018, som tyska ARD tagit del av, visar att spelarna använder sig av en ”alarmerande mängd” smärtstillande tabletter för att klara av att spela.

Den tyska tv-kanalen, som nu släpper en dokumentär kallad ”No Limits” om användandet av smärtstillande i fotbollen, säger att ingenting tyder på det ska ha dalat till VM i Qatar. Tvärtom varnar SVT-experten Jonas Eriksson om att två nymodigheter i fotbollen ökar belastningen på spelarna.

Dels att den assisterande domaren mer sällan flaggar för offside och dels för den stora mängden tilläggstid i Qatar.

– För alla minuter extra och för alla gånger som domaren inte flaggar för en offside så ökar antalet maxlöpningar som spelarna tar. Det ökar skaderisken för dem betydligt, säger Eriksson.

Här i Qatar är det främst en smärtlindrande substans som hamnat under lupp, nämligen Tramadol.

Tramadol är ett morfinliknande läkemedel som under 2000-talet har använts mer och mer i toppfotbollen. Den internationella antidopingbyrån Wada har länge haft Tramadol på sin bevakningslista över substanser och i höstas kom beskedet att läkemedlet från och med 2024 kommer att dopingklassas.

Experten: ”Det är doping”

För att förbjudas av Wada måste en substans uppfylla två av tre kriterier.

Den är prestationshöjande.

Den är hälsofarlig.

Den strider mot sportens anda.

Jenny Schulze, enhetsledare för kontrollverksamheten på Antidoping Sverige, tycker att det är helt rätt att Tramadol dopingklassas.

– Den uppfyller alla tre kriterier, säger hon.

– Det är en ganska farlig och beroendeframkallade opioid. Den hör inte hemma i idrotten och den tar bort trötthetskänslan i kroppen. De har gjort tester inom främst cykelsporten och där ser man att Tramadol tar bort trötthetskänsla och gör att man orkar köra mer trots mjölksyra.

Schulze pausar och tillägger sen:

– Då är det ett dopingpreparat.

Det här är en opioid Opioider är ett samlingsnamn för läkemedel och droger som verkar på opioidreceptorer för att uppnå morfin-liknande verkan. Namnet kommer från opiater, det vill säga opioider som förekommer naturligt i opiumvallmon. Opioider inkluderar både illegala droger såsom heroin och receptbelagda smärtlindrande läkemedel, tillgängliga legalt, exempelvis, oxikodon. Visa mer

Det har det redan varit ett tag i just cykelsporten. Redan 2019 hade de identifierat att Tramadol hade så svåra bieffekter av användandet att de stoppade all användning av det. Inom fotbollen har det engelska spelarfacket sedan tidigare slagit larm om att flera av deras medlemmar lider av svåra problem såväl under som efter karriären på grund av att de tagit för mycket opioider.

Bland annat gick den förre Liverpoolmålvakten Chris Kirkland ut i somras och berättade att han varit suicidal till följd av sitt missbruk av smärtstillande tabletter.

Debatten om Tramadol i Sverige

I Sverige har Tramadol varit narkotikaklassat sedan 2007 och har på senare år blivit mer omdiskuterad. Svenska Dagbladet gjorde i början av året en granskning som visade att gängkriminella använde läkemedlet för att ”våga skjuta och känna mindre”. De kunde också visa att en av fem som har dödats i skjutningar sedan 2015 hade Tramadol i blodet.

Men på VM i Qatar är läkemedlet tillåtet och i takt med att mästerskapet har gått har fler och fler spelare pratat öppet om det.

Lautaro Martinez agent avslöjade nyligen att den argentinska anfallaren spelat alla matcher på smärtstillande så här långt.

Sofyan Amrabat erkände efter den historiska åttondelsfinalsegern mot Spanien att han känt sig tvungen att använda smärtstillande innan matchen.

– Jag kunde inte överge mina lagkamrater och mitt land.

Sydkoreas Kim Jin-Su konstaterar faktum i en intervju med ARD.

– Det är inte bara jag som äter smärtstillande tabletter. Det finns ingen här som spelar utan smärta.

Det är samma sak i klubbfotbollen. Dortmundförsvararen Neven Subotic berättar i Die Welt att smärtstillande tabletter ”delas ut som godis” i toppfotbollen och Islands förbundsläkare Stefan Stefansson erkänner att smärtstillande används för mycket.

Janne Anderssons syn på utvecklingen

Även om Tramadol förbjuds snart så finns det inget som tyder på att beroendet av smärtstillande tabletter inom fotbollen kommer minska.

Sveriges förbundskapten Janne Andersson säger att de i det svenska landslaget är lite mer återhållsamma.

– Vi i Sverige har en lite annan syn på det rent generellt.

Men han erkänner att det är med viss oro han ser på utvecklingen.

– Det klart att klubbarna investerar mycket pengar i sina spelare och det är klart att de vill att de ska spela. Och spelarna vill oftast spela också. Så, det är inte förvånande med den utveckling som har varit med antal matcher och intensitet att det är på det sättet. Men det är ingen bra tendens eller trend, det är det inte. Jag är orolig för att det nog inte kommer ändras. Det kommer nog vara så här framöver. Tufft och tätt med matcher.

Du jobbar med flera spelare som spelar i Europas högstaligor. Det är en tuff vardag de har där ute?

– Ja. Tittar vi ute i Europa så är det så. Men det är klart, tittar man på lönenivåer och så vidare förväntas det också att de ska prestera. Det hänger ihop på något sätt. Sedan tror jag, som med allt annat, att det kan vara väldigt olika. Det finns säkert klubbar som hanterar det här jättebra. Men just den här trenden som Fifa visar, den tror jag är sann. Det är min känsla att det absolut är på det sättet.

