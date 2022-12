Bronsmatchen i fotbolls-VM hann knappt börja innan det första målet kom. Kroatien fick en frispark på Marockos planhalva, och det försvarande laget väntade sig ett inlägg.

Då bjöd Kroatien på en mycket vacker variant. Bollen chippades in i straffområdet och Ivan Perisic skarvade bollen in mot straffpunkten. Där dök mittbacken Josko Gvardiol, som fått sitt stora genombrott i VM, upp och språngnickade in 1-0.

Men den kroatiska ledningen blev kortvarig.

Bara minuter senare fick nämligen Marocko frispark på Kroatiens planhalva. Inlägget touchade den kroatiska muren och gick i en båge över samtliga spelare i straffområdet. Då dök Achraf Dari upp och nickade in kvitteringen från nära håll.

Drömmål gav Kroatien VM-brons

Första halvlek var intensiv där både Kroatien och Marocko ville gå framåt för att skapa målchanser. Precis innan paus vann Kroatien bollen högt på Marockos planhalva och spelade ut den till Mislav Orsic i vänstra delen av Marockos straffområde.

Orsic hade ingen vidare skottvinkel, men trots det lyckades han vrida upp kroppen och skjuta med högerfoten. Bollen gick i en båge över den marockanske målvakten Yassine Bounou, via stolpen och in - Kroatiens andra drömmål i matchen.

Andra halvlek blev mållös och Kroatien tar därmed brons i VM.

Kroatien har nu deltagit i sex världsmästerskap sedan VM-debuten 1998 - och har tagit medalj i tre av dem.

– Den här medaljen är för det kroatiska folket och alla som följt oss runtom i världen, säger förbundskaptenen Zlatko Dalic.

VM:s sensationslag Marocko slutar därmed fyra i turneringen och missar därmed möjligheten att bli första afrikanska nation att vinna en VM-medalj.

– Vi gjorde vårt absolut yttersta men bensinen tog slut. Vi är glada över att vara bland de fyra bästa lagen i världen, Marockos förbundskapten Walid Regragui.

Efter matchen var flera marockanska spelare och ledare framme hos den qatariske domaren för att vädra sina kritiska synpunkter på hans insats.