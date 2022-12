Det finns tre saker som Janne Andersson verkligen inte gillar.

1. Att flyga.

Han har faktiskt gått i terapi för att kunna lyckas hantera det.

– Det var för en massa år sedan. I dag flyger jag hur mycket som helst, men jag gillar det inte.

2. Höga höjder.

– Jag kan inte gå upp för högt. Jag får svindel.

3. Ormar.

Hemska djur.

– Ulrika (Janne Anderssons fru) hävdar att det är många fler grejer, men hon hittar på. Det är de tre grejerna som jag inte gillar. En konstig kombination.

Den har dock, sjukt nog, filmatiserats. Snakes on a Plane. Filmen är amerikansk och från år 2006. Den handlar om en lönnmördare som släpper lös hundratals giftormar på ett flygplan i hopp om att döda ett vittne.

Janne Andersson har inte sett den. Han kommer inte göra det heller.

– Du menar att det finns en film där det är ... Nej, nej, ja, nej, ja. På ett flygplan? Usch vad hemskt.

I Janne Anderssons värld är en orm en orm för mycket. Det var faktiskt så att det högg till lite i honom när kungskobran sir Väs rymde från sitt akvarium på Skansen tidigare i höstas.

– Det var obehagligt. Jag tycker att ormar är vidriga. Det var inte så att jag var orolig över att han skulle dyka upp hemma hos mig, det kan jag inte säga, men det var bra när de fick tag i honom igen.

– Sedan ändras de här rädslorna lite med åren. Det är inte lika jävligt längre. På något sätt blir man mer avtrubbad när man blir äldre.

Och äldre har Janne Andersson blivit. Så pass att han nyligen fyllde 60 år.

Den svenske förbundskaptenen har tidigare berättat om de positiva sidorna med att passera det strecket – förutom att rädslorna minskar då. Firandet med familjen i Köpenhamn. Den nya necessären och jordnötterna som han fick i present. Janne Andersson älskar jordnötter.

Nu avslöjar han de negativa sidorna.

– Det var en konstig känsla, jag måste säga det. Jag blev lite åldersnojig. Lite, lite grann. Jag känner mig inte så gammal, även om jag har ett dåligt knä. Men så ser jag mig själv på bild ibland och inser att det är sant. Jag är faktiskt 60.

Har du haft någon 60-årskris?

– Kris, nej det har jag inte haft. Men litegrann … 60, man ska pensionera sig så småningom. Det har man aldrig tänkt på innan. Nu kommer jag inte pensionera mig i alla fall, men den tanken var lite halvläskig måste jag erkänna.

Den viftades dock bort rätt snabbt. Och så fortsatte Janne Andersson leva det liv han älskar i det höga tempo som ha trivs med.

Nobelpristagaren på besök

Innan vi slår oss ner i ett av konferensrummen på Svenska fotbollförbundets kontor tänker jag att han måste vara inne i en av sina lugnare perioder nu. Årets sista landslagssamling har avverkats, nästa års första trupp har tagits ut … Vad mer finns att ta tag i? Mycket, visar det sig.

– Häromdagen var Nobelpristagaren i kemi på besök och ville träffa oss på förbundet.

David MacMillan från Skottland.

– Det var jättetrevligt. Det visade sig att han är fotbollstokig. Rangerssupporter. Han fick en tröja som Zlatan (Ibrahimović) hade signerat. Han älskar Zlatan.

– Sedan var det Svenska hjältar-galan innan det. Där är jag med i juryn sedan fyra år tillbaka. Det är jätteärofyllt. Och i förra veckan spelade jag in Bäst i test.

SVT:s hyllade och prisade tv-program där en grupp kända profiler kämpar med att klara olika utmaningar. Janne Andersson är en av gästerna i säsong sju. Den har premiär till våren.

– Så jäkla roligt! Men jag är fortfarande så mycket tävlingsmänniska att jag går i gång på det där. Jag börjar svära när jag blir förbannad. ”Helvete” och ”fan”. Jag hoppas att de har klippt hårt.

FAKTA: BÄST I TEST SÄSONG SJU Panelen: Linnea Wikblad (radioprofil) Marko ”Markoolio” Lehtosalo (artist), Henrik Nyblom (komiker), Nikki Amini (medieprofil och tidigare idoljurymedlem) Gäster: Carina Berg (programledare), Edvin Törnblom (medieprofil), Janne Andersson (förbundskapen för det svenska herrlandslaget i fotboll), Amie Bramme Sey (programledare), Måns Möller (komiker), Anne Lundberg (programledare), Johar Bendjelloul (journalist), Evelyn Mok (komiker) Visa mer

Janne Andersson berättar att förfrågningarna om att delta i olika tv-program började ramla in så fort han tog över som svensk förbundskapten. De kom med jobbet. Under den första tiden på posten tackade han konstant nej. En tydlig strategi. Under de senaste åren har han dock synts i allt ifrån Renées brygga till Skavlan.

– Min inställning var att först visa att jag kan det som jag håller på med. När folk ser mig i tv ska de tänka: ”Det är han som har vunnit någon match i alla fall”. Jag vill inte börja med att sitta och försöka vara halvrolig i en tv-soffa. Sedan har det gått okej, jag har blivit trygg i rollen och folk vet vem jag är och vad jag står för. Då har jag inga problem med att bjuda på mig själv.

– Och hur många får chansen att vara med i Bäst i test? Ska man säga nej då? Det kan man ju inte göra. Det är klart att man måste vara med – om man nu gillar den typen av grejer. Och jag älskar det!

Hur utmaningarna gick får Janne Andersson inte avslöja. Han ger dock lite hintar. Den första: Det gick bättre än vad hans barn och hustru trodde att det skulle göra.

– När de hörde att jag skulle vara med skrattade de ihjäl sig. ”Du är så trög ju! Du kommer inte fatta instruktionerna”. Jag har satt ihop Ikea-möbler och stått där med en näve skruv kvar och sett hur snett det ser ut. Antingen gör jag det med våld jättesnabbt eller så gör jag det för långsamt, säger de. Men det gick bättre än så nu.

Hint nummer två: Janne Andersson var inte helt nöjd när han lämnade inspelningsdagen. Enligt egen utsago ska en av de andra deltagarna ha stört honom under den sista utmaningen.

– Jag hade nog kunnat vinna annars. Men det var väldigt roligt i alla fall.

Du är en dålig förlorare?

– Ja. Och i privata grejer säger de att jag är en dålig vinnare också. Vi spelar ganska mycket kort i familjen. Jag för alltid protokoll, det är min grej. Vinner jag ritar jag stjärnor och sådant runt mitt namn och soptunnor vid de andras.

Janne Andersson skrattar.

– I yrket är jag nog en dålig förlorare, men en bra vinnare. Man ska ha respekt för de som förlorar, det är en viktig del i idrott. Privat kortspel är en annan sak.

Om vi ändå leker med tanken att Janne Anderssons yrke hade varit som ett kortspel, då hade det blivit mest soptunnor runt hans namn under 2022.

Och om vi tänker oss att hans yrke hade varit som en utmaning i Bäst i test, då hade det låtit ungefär så här:

”Få landslaget att fortsätta nå fina resultat trots mängder av återbud, skador och lite speltid på dina nyckelspelare. Du har tre, fyra samlingar på dig. Din tid börjar nu”.

Svårt? Svårt. Och i slutändan en utmaning som Janne Andersson inte klarade av.

Janne Andersson om missarna

Under 2022 förlorade Sverige fler landskamper än de vann. De misslyckades med att kvala in till VM i Qatar och skickades dessutom till i C-divisionen i Nations League.

– Ulrika och jag pratade hemma. Hon sa: ”Det har varit ett jobbigt år”. ”Ja, jag tycker att det har varit jättejobbigt” – för att förutsättningarna har varit sämre än vad de har varit tidigare utifrån brist på speltid och skador. Det har vi pratat så mycket om, men det egentligen osannolikt som det har sett ut. Att det kan bli så.

– Och det började egentligen redan i januari. Tittar man där så var det jättemånga av våra spelare som hade skadeproblem och inte spelade. Sedan bara fortsatte det. I juni-samlingen, när vi hade fyra tävlingsmatcher på elva dagar, lämnade sju spelare återbud innan samlingen – och sju skadade sig under. Det gör ju mitt jobb svårare, så är det.

FAKTA: LANDSLAGETS RESULTAT 2022 VM-kval: Tjeckien (1–0), Polen (0–2) Nations League: Slovenien (2–0), Norge (1–2), Serbien (0–1), Norge (2–3), Serbien (1–4), Slovenien (1–1) Träningslandskamper: Mexiko (2–1), Algeriet (2–0) Visa mer

Samtidigt finns det de som tycker att Janne Andersson borde ha gjort sitt jobb bättre. Det har ropats på hans avgång och pratats om att det kanske är dags för någon annan att kliva in och ta över. Mest kanske i kommentarsfält och på sociala medier. Hashtagen #janneout har synts alltmer frekvent.

– Jag har full respekt för folk som inte tycker att jag gör det tillräckligt bra. Samtidigt har jag kommit så långt i min syn på saker och ting att om vi vinner matcher så är jag väldigt medveten om att det inte bara beror på mig utan på vilka vi möter, hur förutsättningarna ser ut, hur vårt lag ser ut … På samma sätt beror det inte bara på mig när vi förlorar matcher.

Finns det ändå, när ni har analyserat året, något som du känner att ni kunde ha gjort annorlunda?

Janne Andersson betonar att det alltid finns saker som man kan göra bättre. Och att landslagsledningen, så klart, är självkritiska till allt de gör.

Samtidigt:

– Jag kan inte säga så här i efterhand att: ”Det där skulle vi absolut inte ha gjort”. Vi förändrade lite i vårt spelsätt i mars, men det har vi fortsatt med i höst.

Fast det kändes som att ni förändrade spelsättet i våras, att det inte fungerade och att ni under de sista matcherna mot Mexiko och Algeriet gick tillbaka till det ”gamla” Sverige.

Janne Andersson skakar på huvudet.

– Jag håller inte med. Man kan säga så här: Det var mitt fel. I min ambition att gå in i något nytt kommunicerade jag att: ”Nu ska vi förändra vårt anfallsspel”. För det är vad det handlar om. Vårt försvarsspel var ganska likt.

Janne Andersson pausar kort.

– Vi har fortsatt på samma sätt nu i höst. Det som hände under den sista samlingen, som kanske var skillnaden mot tidigare, var att vi mötte två jäkligt bollskickliga lag vilket innebar att vi fick ligga lite lägre i vårt 4-4-2 väldigt tydligt. Men det gjorde vi mot Serbien och Slovenien och de också. Anfallsmässigt kommer vi fortsätta … Lite beroende på vilka som spelar måste vi hitta roller som passar de spelarna.

Få ut det ”gottaste” av alla, som Janne Andersson också beskriver det.

”Provade något nytt, det funkade inte”

Men det där mötet som sägs ha hållits efter fiaskot i Nations League då? Och citaten från flera spelare om att landslaget har tagit några kliv tillbaka? Robin Olsen har till exempel sagt:

– Vi provade något nytt, det fungerade inte. Nu tycker jag att vi visar att vi har hittat tillbaka och nu hoppas jag verkligen att det håller i sig.

– För mig är det …

Janne Andersson letar efter orden.

– Vi har ändrat tidigare under åren också, det är bara att jag inte har pratat om det. Skillnaden är egentligen att vi har spelat tydligt med två forwards. Men tittar du till exempel förra året när vi slog Spanien här hemma så spelade vi med Dejan (Kulusevski) och ”Alex” (Alexander Isak). Dejan hade sin Tottenham-roll. Det var väldigt likt som han skulle spela nu.

– Det man kan säga om den senaste samlingen var att vi gjorde det mycket bättre försvarsmässigt. Det var skillnaden.

FAKTA: JANNE ANDERSSON Född: 29 september 1962 (60 år) Födelseort: Halmstad Familj: Hustrun Ulrika, döttrarna Louise och Julia Bor: Lidingö Spelarkarriär: Alets IK 1979–1986, IS Halmia 1987, Alets IK 1988–1992 Tränarkarriär: Alets IK 1988–1989 (spelande tränare), Halmstads BK 1990–1992 (assisterande), Laholms FK 1993–1999, Halmstads BK 2000–2003 (assisterande), Halmstads BK 2004–2009, Örgryte IS 2010, IFK Norrköping 2011–2016, Sveriges herrlandslag 2016– Meriter: SM-guld som assisterande tränare med Halmstads BK 2000, SM-guld med IFK Norrköping 2015, VM-kvartsfinal med Sverige 2018, utsedd till Årets ledare vid Idrottsgalan 2019 Visa mer

Vart är vi på väg? Vart är Janne Andersson på väg? Vad kommer efter Bäst i test? Let’s Dance? Inte aktuellt. Det finns gränser, menar Janne Andersson som också berättar att han har tackat nej till tv-program som Min sanning och 30 minuter. Det får vara för politiker och makthavare.

Så, vad skulle du vilja vara med i härnäst? Om du fick välja?

– Jag skulle vilja vara med i Bäst i test igen! Jag ska vinna nästa gång. Men, nej … Det här vågar man inte säga för högt, då finns det kanske en risk att det blir så, men På spåret är ju en sådan grej.

I en intervju med Offside har det konstaterats att Janne Andersson ofta tar resmålen på tian när han sitter hemma i soffan.

– Jag är egentligen kunskapsmässigt för smal för att vara med i ett sådant program, men samtidigt är jag så mycket tävlingsmänniska att skulle frågan komma så hade jag nog fått överväga det väldigt noga.

”Det positiva med det här året”

Fram tills dess får Janne Andersson fokusera på det som han vet är nästa stora anhalt – EM i Tyskland 2024. Kvalet inleds i mars nästa år när Belgien kommer på besök till Friends arena.

Ska man tro på det som står i Bibeln kommer det inte gå bra för Sverige och Janne Andersson där heller. Det är faktiskt förbundskaptenen själv som lyfter upp faktumet.

– Det är väl i Gamla testamentet som det står att efter sju goda år kommer sju svåra år?

Det är det. Inte ordagrant, men nära på. Första Moseboken: ”Det skall komma sju år med stort överflöd i hela Egypten. Men efter dem kommer sju hungerår”.

Janne Andersson hade sju ganska bra år innan 2022, han rabblar upp allt från SM-guldet med IFK Norrköping 2015 till EM-åttondelsfinalen mot Ukraina 2021. Därefter betonar han det ganska unika i att en fotbollstränare får vara med om en så lång period där det går ganska bra.

– Men jag hoppas att det inte kommer sex sådana här år till för det kommer jag inte orka med i karriären. Haha!

Vad talar för att 2023 blir ett bra år?

– Tittar man tillbaka på de andra åren så har det inte varit i närheten av det här. Så jag hoppas att det var massa slump som trillade ihop och att vi nu ska tillbaka till det normala.

Få skador, få återbud – och nyckelspelare som får spela i sina klubblag.

– Kommer vi dit så kan man säga att vi inte är riktigt lika känsliga som vi var i år.

Janne Andersson tycker att hans landslag har blivit lite bredare. Under 2022 har fler spelare fått visa upp sig – och visat att de håller. Isak Hien, Emil Holm, Samuel Gustafson …

– Det är det positiva med det här året, säger Janne Andersson.

– Och får vi bara till ett normalår med förutsättningarna finns det alla möjligheter för oss att ta oss till EM.

FAKTA: EM-KVAL 2023 Sverige har lottats in i en grupp med Belgien, Azerbajdzjan, Österrike och Estland. De två bästa lagen är direktkvalificerade till slutspelet som avgörs i Tyskland 14 juni-14 juli 2024. Sverige inleder kvalet med match hemma mot Belgien den 24 mars. Innan dess laddar landslaget upp med en januariturné till Algarve, Portugal. Matcher mot Finland och Island väntar där. Visa mer

Lyckas Sverige skulle Janne Andersson säkert göra några av tvivlarna lite lyckligare. Och de som sörjer att Sverige inte deltar i VM i Qatar lite gladare.

Kritiken mot media: ”Spelarna var chockade”

Mästerskapet pågår just nu. Janne Andersson följer det. Trycker in lite matcher mellan alla åtaganden.

Kvällen innan vi ses har Marocko skrällt sig vidare mot Spanien. 0–0 efter full tid och förlängning. Seger efter straffläggning.

Det visar sig att matchen rörde upp gamla minnen hos Janne Andersson.

– Vi har mött Spanien fem gånger. Ni vi mötte dem i EM-premiären var det många som tyckte att det var för dåligt. Vi spelade bara 0–0. De hade så mycket boll. Vi fick kritik. Sedan ser man de som såg på matchen i går, hur de öser beröm över Marocko och hur bra de gör det. Det var faktiskt folk som skickade sms till mig från mediabranschen och skrev: ”De har kopierat er. Marocko spelar precis som ni gjorde för att ta död på Spanien”.

Gjorde de det?

– Det var väldigt likt. När jag fick ett sms skulle jag precis ringa Peter (Wettergren) och säga: ”Jäklar vad likt de spelar”.

Just Spanien-matchen från förra sommaren har etsats sig fast hos Janne Andersson. Det märks. Han berättar om hur de glada de var efter slutsignalen. Hur de hade kämpat, hållit emot och fått 0–0 mot en av världens bästa fotbollsnationer. De jublades i omklädningsrummet. ”Vilken start på mästerskapet!”.

– Sedan gick man ut och skulle prata med media och så fick man skit. Jag var helt oförstående alltså. Och jag vet flera spelare som nästan var chockade i omklädningsrummet, hur man kunde se det på det sättet. Men det får man göra.

Förutom att väcka liv i gamla minnen fick Marockos insats, och hyllningarna som följde, Janne Andersson att känna en liten upprättelse. Det de gjorde mot Spanien var bra – på riktigt.

– Ja, jag kände lite upprättelse när jag såg de spela. Men framför allt reaktioner från kommentatorer och andra experter.

Kanske är upprättelse en känsla att mixa ihop med revanschlusta? Och något starkt att luta sig emot på vägen in i 2023? Året där allt, förhoppningsvis, ska vända.

– Jag fungerar ganska bra i motgång. Jag blir väldigt kritisk, så klart, men också handlingskraftig. Jag knyter näven, kör och ger mig fan på att det ska gå att göra bra igen.

– Så, det är full fart framåt!

Med målet att flyga högt. Ormfritt.