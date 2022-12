Brasiliens landslag hyllade Pelé efter vinsten mot Sydkorea. Foto: LEMMY K / SIPA / SHUTTERSTOCK

I förra veckan lades Pelé in på sjukhus i São Paulo. Brasilianaren, som egentligen heter Edson Arantes do Nascimento, vårdas sedan en tid för cancer – men togs in för en luftvägsåkomma som enligt hans familj kan kopplas till en covid 19-infektion.

På tisdagen meddelade läkarna på sjukhuset att 82-åringen mår allt bättre och att hans andningsproblem börjar försvinna, skriver nyhetsbyrån AFP.

De brasilianska spelarna och de brasilianska supportrarna har hyllat Pelé under pågående fotbolls-VM i Qatar. Inför Brasiliens åttondelsfinal mot Sydkorea i måndags skickade legendaren en hälsning på Twitter från sjukhuset.

Fick sitt genombrott 1958

På bilden syns en 17-årig Pelé på en promenad vid gamla Arkaden i centrala Göteborg.

”1958 gick jag på gatorna och tänkte på att hålla det löfte som jag hade gett min far. Jag vet att många i dag har gett liknande löften och också går på jakt efter sitt första VM. Jag kommer att titta på matchen från sjukhuset och heja på var och en av er. Lycka till”, skriver Pelé.

Bredvid sig på bilden har Pelé en annan brasiliansk storspelare: Zito.

Pelé fick sitt globala genombrott som 17-åring 1958 när han under VM i Sverige öste in mål – bland annat i finalen mot värdnationen. Därefter vann han VM-guld 1962 och 1970.

Än i dag är han ensam i fotbollshistorien om att ha lyft den åtråvärda bucklan vid tre tillfällen.

I Qatar körde Brasilien över Sydkorea med 4–1 i åttondelsfinalen. I fredagens kvartsfinal väntar Kroatien.

