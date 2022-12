Det sista semifinallaget skulle utses.

England och Frankrike gjorde upp om platsen.

Men frågan var om något lag faktiskt gjorde sig förtjänt av den? För i den första halvleken var inget av lagen särskilt heta. Dock ropade England efter straff med 25 minuter spelat.

Men förseelsen kom tätt, tätt utanför straffområdet.

Ett mål kom dock före paus. I den 38:e minuten rättare sagt.

Detta då Aurélien Tchouaméni fick bollen utanför straffområdet efter en upprullning, stannade upp, måttade och drog till. Han satte då bollen tätt intill Jordan Pickfords högra stolpe från distans.

– Jag skulle inte vara helt nöjd som tränare med att släppa in det målet faktiskt, konstaterade Hasse Backe i C More.

Den franska 1–0-ledningen stod sig även halvleken ut.

Tchouaméni central för Frankrike

Men i den andra halvleken satte England full fart framåt. Så pass att de hade ett par bra halvchanser redan i de inledande minuterna. Samtidigt såg Frankrike rentav pressade ut.

Till sist straffade det sig också med knappa 52 minuter spelat. Då var det Bukayo Saka som revs ned i straffområdet av målskytten Tchouaméni och domaren blåste straff.

– Den är solklar, förkunnade Hasse Backe.

Då klev Harry Kane fram mot sin lagkamrat i Tottenham, Hugo Lloris.

Detta för att också överlista honom för att sätta kvitteringen till 1–1.

Därmed tangerade Kane ikonen Wayne Rooneys notering på 53 landslagsmål, vilket är den högsta engelska noteringen. Dessutom blev han den första spelaren någonsin att ha gjort totalt fyra straffmål i fotbolls-VM med straffläggningar borträknat.

England och Kane tilldelades ny straff

Det, inklusive ett engelskt stolpskott, fick Frankrike att rycka upp sig till slut.

Så pass att de tog ledningen med 78 minuter spelat. Målnickare via Harry Maguire, med sitt fjärde i turneringen om 53:e i landslaget, blev som så många gånger förr Olivier Giroud.

Därmed var ställningen 2–1.

Men England skulle få en ny chans till kvittering. Domaren blåste nämligen en straff några minuter senare. Detta sedan Theo Hernandez sprungit omkull Mason Mount i straffområdet.

– Han riskerar oerhört mycket, Theo Hernandez. Han går rakt på kropp, inte på boll överhuvudtaget, konstaterade Backe.

Fram klev, efter Var-granskning, återigen Harry Kane. Då med chansen att bli historisk i engelsk fotboll.

Men anfallsjätten sköt över.

Det var också Englands sista chans. För närmare kom de inte. I stället gick Frankrike till VM-semifinal.

