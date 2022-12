Belgien hade oddsen emot sig inför den sista gruppspelsmatchen.

En av VM-turneringens storfavoriter riskerade alltså att åka ur inför torsdagens möte med Kroatien.

Men laget, där det stormat i veckan, kom ut starkt. Bland annat då Yannick Carrasco och Kevin De Bruyne drog upp tempot till en början.

Men efter en straff såg det ut som att ridån riskerade att åka ned totalt. Detta sedan Anthony Taylor pekat på straffpunkten sedan Kramaric gått omkull.

– Det är hemskt att åka på den, sade Glenn Strömberg i SVT.

Men domaren skulle titta på situationen en gång till ihop med VAR.

Då dömdes den bort för en offside.

Samtidigt var det knappats tydligt att den var självklar i den officiella grafiken från det semi-automatiserade offsidesystemet. Det fanns också vissa problem med den visade grafiken som visade Dejan Lovren och inte André Kramaric.

– Är han ens offside? Linjen ska dras där kortärmen slutar. Det ska dras där den börjar. Det är millimeter från att Kroatien ska ha rätt att göra mål, sade Jonas Eriksson.

Stor VAR-förvirring för Kroatien

Men vissa frågetecken kvarstod. Inte minst då bollen nickades flertalet gånger i straffområdet från att frisparken slogs tills det att straffen dömdes. Samtidigt verkar just André Kramaric dömts som offsidestående.

Både Eriksson och programledaren André Pops var kritiska.

– Vi har tappat syftet med vad fotboll är. Det här är ju en regel som skulle förenkla, sade Eriksson.

– Det är en skitregel just nu. Det beror inte på sympatier för lagen, men det blir konstigt, sade Pops.

Med dryga halvtimmen kvar började Belgien vaska fram chanser. Främst var det inbytte Romelu Lukaku som var nära att hitta nätet. Inte minst när han träffade stolpen från bara en handfull meters håll.

Frågan var sedan: skulle Belgien kunna göra målet som krävdes för att ta dem vidare?

Så blev inte fallet då bland annat Lukaku missade ytterligare ett par jättelägen. Eller rättare sagt fem, sex stycken. Flera från nära håll.

– Hur är det möjligt? Det är en match han aldrig kommer att glömma, hur är det möjligt?, sade Chris Härenstam vid en stor miss.

– Många tankar i huvudet och han valde den sämsta, sade Glenn Strömberg då.

”Inte den Lukaku det brukar vara”

I stället slutade matchen 0–0 och Lukaku bröt ihop på planen samtidigt som Kroation fick fira avancemang precis som Marocko.

På väg av planen, efter att ha slagit sönder avbytarbåsets vägg, tröstades Lukaku av den assisterande förbundskaptenen Thierry Henry.

– Det är inte den Lukaku det brukar vara.

På det hånas han i sociala medier för sina jättemissar.

”En kväll att glömma för Lukaku”, skriver ESPN UK.

E-sportprofilen Harry Hesketh hånade honom sedan:

”Det finns inte en chans att Lukaku kan återvända hem till Belgien”, skriver han.

Den före detta amerikanska landslagsspelaren Jimmy Conrad uttryckte sig annorlunda.

”Lukaku kommer bli ett verb efter den här matchen. 'Dude you just Lukaku'd that', efter att någon bränt ett läge. Stackars kille”.

Dessutom har Lukaku registrerat den högsta förväntade mål-siffran för en enskild spelare utan att göra mål i VM. Den var också högre för honom själv än hela Kroatiens lag.

Tidigare: ”Katastrofstämning i laget”