En sak får man ge arrangören. Al-Bayt-stadion påminde mer om iMax-biografernas moderskepp än Stora Valla och var som gjord för showen halvtimmen innan lagen kom ut för att värma upp. Koreografin, manuset, ljussättningen, effekterna. I tolv år hade Qatar och Fifa planerat sin öppningsakt, och ingen som gillar sprakande ceremonier, fyrverkerier, strålkastare, maskotar, dramatisk musik och många mobillampor som lyser på en gång kan ha känt sig sviken av insatsen.

En konstig och lite typisk cirkel slöts under tiden. Morgan Freeman, världens mest eftertraktade farbror-röst och ombytliga fotbollsambassadör, presenterade det amerikanska budet på den här turneringen för tolv år sedan. Han var till och med närvarande i publiken när Sepp Blatter drog Qatars namn ur kuvertet. Här var han huvudnumret i en bombastisk inledning och levererade en mullrande moralpredikan om vad alla här inne måste känna för att det ska kännas bra.

Freeman håller på dem som vinner, och tills fotbollen började var det Qatar.

Speakern som skulle räkna ned till avspark missbedömde tiden och var bara på ”three” när visslan ljöd, och därefter utvecklade sig själva fotbollsmatchen snabbt till en can-we-play-you-every-week-historia för Ecuador. Ett av det sydamerikanska kvalspelets bästa lag på fasta situationer tryckte in ledningsmålet efter tre minuter, men efter en lång VAR-koll grävde videorummet fram något som bedömdes som offside. Inga reprisbilder, många frågetecken.

All over the place

Även om man hade fått för sig att försöka glömma fonden för det här slutspelet och bara fokusera på fotbollen fanns det hinder utspridda lite överallt. Nedanför oss hade Gianni Infantino kvarterat in sig mellan emir Tamim Bin Hamad bin Khalifa Al Thani och Saudiarabiens ivrigt Fifa-uppvaktande överhuvud Mohammed Bin Salman. Tänka sig. På ena kortsidan av arenan hade en remsa platser lämnats tom under invigningen, men när matchen väl började fylldes den snabbt av en häpnadsväckande synkroniserad Qatar-klack. Var det samma personer som precis dansade i mittcirkeln?

Enner Valencia, som hade gjort det första målet – det var nog faktiskt offside enligt den regelmässiga dark-web som VAR ger tillgång till – skickade in 1-0 på straff tio minuter senare. Ecuador puttrade på halvfart genom sina motståndare, Qatar fick knappt flytta över mittlinjen, och när deras rutinerade lagkapten längst fram även knoppade in 2-0-målet hade det låtit vänta på sig mer än något annat.

Now is all? All over the place.

Demoraliserande insats

Speakern bad om ett nytt smartphonetifo i halvtid och vrålade ”come on Qatar, you can do better!”, men även om iPhone-lamporna lyste på sina håll var det svårt att se var den entusiastiske programledarens övertygelse kom ifrån. Inte många här inne verkade dela den. Tvärtom: När matchen återupptogs gapade läktarna tomma på många håll, och det skulle bli värre.

Reaktionerna från resten av arenan? Vilka reaktioner? Historiens mest lågmälda VM-premiär blev bara tystare, och sedan försvann den in i sig själv.

Mest högljudda och samspelta i vinrött var fortsatt den misstänksamt koordinerade lilla klicken bakom målvakten Saad Abdullah Al Sheen, men en bit in i andra halvlek började även den se glesare ut.

Ur värdnationens demoraliserande insats och den obefintliga publikfesten framträdde något.

Kanske var det fotbollen, den gamla jäveln, som flinade och gjorde sig påmind.

Här fanns ingenting som såg ut som ett VM

Under det senaste decenniets politiska instrumentalisering, ekonomiska sjöslag och mörker har den hamnat långt ner i högen av prioriteringar. Klubblagen har dragits ned i den förvridna verkligheten, men landslag kan inte varumärkesbyggas till kompetens, expressfostras med hjälp av vare sig expansiva flygbolag eller Xavi. Speluppbyggnad föds inte ur kända ambassadörer, läktarkultur kommer inte med David Beckham, och hur mycket Gianni Infantino än skäller på européer och medier rinner det inte ut något sammanhängande försvarsspel ur munnen på honom.

När slutsignalen gick hade mer eller mindre alla gått hem. Ecuador tappade intresset, till synes nedslagna av den själlösa inramningen. Här fanns ingenting som såg ut som ett VM, och det var omöjligt att inte känna hur den hårt regisserade premissen för Qatars deltagande hade med det att göra. Publiken verkade ha tagit sig hit av plikt, osäkra på varför. Deras inställning påminde om en mellanstadieklass på konstmuseum. Hur länge måste man stanna?

Fotbollslaget de övergav såg mest ångestladdat ut, och inte blev det bättre av att alla drog.

Förlåt, här sitter jag och sprider negativitet när tidernas bästa VM precis har dragit igång. Det slår mig i samma stund som jag kastar en sista blick över det tomma läktarlandskapet och hör Daniele Orsato stoppa pipan i munnen.

