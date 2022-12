Många av personerna som gripits eller pekats ut i anslutning till korruptionsskandalen är knutna till ett antal lobbyorganisationer.

Bland annat greps italienaren Pier Antonio Panzeri, tidigare EU-parlamentariker, numera lobbyist för Fight Imputiny, en intresseorganisation som han själv har varit med och grundat och som säger sig ”bekämpa brott mot mänskliga rättigheter”. I Panzeris hem hittade man massvis med kontanter utspridda i högar.

Flera av personerna som omhändertagits av belgisk polis går att knyta till just Fight Imputiny, men även närliggande organisationer. Italienaren Niccolò Figà-Talamanca, generaldirektör för No Peace Without Justice, en lobbyverksamhet med inriktning på mänskliga rättigheter i Mellanöstern som är skriven på samma adress som Fight Imputiny, omhändertogs också av polis.