Cristiano Ronaldos kontrakt med Manchester United är som bekant ett minne blott.

Detta sedan parterna kort innan fotbolls-VM i Qatar brutit avtalet man haft.

Det var helt enkelt följden av den uppmärksammade intervju portugisen gjort med Piers Morgan. Den då han gick till hård attack mot sin klubb och tränaren Erik ten Hag.

Nu, i en intervju med Manchester Evening News, har tränaren kommenterat situationen. Och det går att påstå att han slår tillbaka mot Ronaldo.

– En sådan intervju kan en klubb inte acceptera. Det måste bli konsekvenser då. Men han visste också om konsekvenserna. Men sen hade han inte berättat för mig innan att han ville lämna, säger tränaren som kom till klubben i somras.

Ville att Cristiano Ronaldo skulle stanna i Manchester United

För i intervjun, som visades nio dagar innan kontraktet bröts, sade Cristiano Ronaldo bland annat att han ”inte har någon respekt” för Erik ten Hag.

– Jag tycker att det var tydligt efter intervjun att han var tvungen att lämna. Jag tyckte inte att det var något att diskutera, det var tydligt för oss.

Dock vill ten Hag inte kommentera det specifika uttalandet.

Men han lyfter själv att turerna under sommaren och hösten var många gälland Ronaldos framtid. För det är ett faktum att han till en början inte anslöt till klubbens träningsläger.

Det ska ha funnits frågetecken kring hans fysik, samtidigt diskuterade parterna framtiden men utan att Ronaldo tydliggjort att han velat lämna.

Ronaldo ska ha sagt att han ville stanna till en början, men situationen blev ohållbar. Bland annat sedan han redan i somras lämnat arenan i förtid under en träningsmatch och sedan vägrat låta sig bytas in i en ligamatch under hösten.

Erik ten Hag berättar själv: ”Jag såg intervjun”

Erik ten Hag var förklarar att han själv var beredd att ”gå vidare” och att ambitionen var att ”ha Cristiano Ronaldo som en del av Uniteds projekt”.

– Vi ville att han skulle bidra till Manchester United, för det är en otrolig spelare. Men jag vill inte svara på om jag kommer förlåta honom. Jag är öppen för att prata med honom, så varför inte.

Men när intervjun väl publicerades hade de kommit till vägs ände med varandra.

– Jag såg intervjun. Inte hela, men det mesta av den. Jag var tvungen, det är en del av mitt jobb. Jag var på Uefa-konferens när den kom ut.

Dock understryker ten Hag att han inte har någon vidare lust att fundera på deras relation nu.

– Jag har velat att han ska stanna hela tiden. Men han ville lämna, det var tydligt. När en spelare verkligen inte vill vara i en klubb så måste han lämna, det är enkelt.

Var Ronaldo tar vägen härnäst? Utöver fortsatt VM-spel ryktas han flytta till saudiska Al-Nassr och skriva på ett avtal värt 2,2 miljarder.

Se uppmärksammade bilderna på Ronaldo