En lektion i sexism? Här är skälet till det

Stämningen inne på Education City Stadium var, i ordets rätta bemärkelse, elektrisk.

Jag menar det verkligen. Glosorna som brukar användas av personer i mitt yrke för att förmedla hur en fotbollsarena känns när något verkligt speciellt händer är utnötta allihop, men när Achraf Hakimi chippade in avgörandet pågick något alldeles särskilt.

Marockos avancemang till kvartsfinal var också den perfekta kryddan i vad som allt mer ser ut som det perfekta kvartsfinalupplägget.

Båda drakarna från Sydamerika är där. Spanien, Europas tröttmössor har åkt ut, Belgiens ålderstigna surpuppor likaså. Fick jag välja fem landslag från vår kontinent hade jag valt dessa: Louis van Gaals listiga Holland, Didier Deschamps arroganta Frankrike, Gareth Southgates självmedvetna England, Luka Modrics ursega Kroatien och Goncalo Ramos Portugal. Det är bara Tyskland och Italien som saknas, men något måste ju ge med sig för att det inte ska bli för enkelspårigt. Att Marocko tar den sista platsen gör hela scenen inför fredagens och lördagens matcher mer aptitlig.

Är VM en succé?

Dramatiken har inte gjort någon besviken. Den första halvan av gruppspelet innehöll en grotesk mängd mållösa första halvlekar och lite spänt spel, men själv kan jag inte påminna mig om någon sista omgång som liknar den som utspelade sig här. Dramat har varit oupphörligt, och plötsligt känner man sig lite konsumerad av allt?

Därför känns det viktigt att påminna om en sak: Att fotboll är underhållande när världens bästa landslag möter varandra har ingenting att göra med det djupt problematiska företaget som har monopol på att arrangera själva tävlingen, Fifa, eller landet där det arrangeras.

Problemen med vare sig Fifa eller att mästerskapet hålls i Qatar har heller inte trollats bort av Soufiane Boufals vänsterfot eller Jude Bellinghams djupledslöpningar.

Vi ser just nu lanseringen av en sorts andravåg av PR-trick.

I dag kallade Gianni Infantino, som kryssat mellan VIP-sektioner, kungligheter, statsministrar och kändis-slaktaren Salt Bae, gruppspelet för tidernas bästa.

I helgen tog Arsène Wenger, officiellt chef för Fifas ”Global Football Development”, i praktiken Infantinos marionettdocka, tillfället i akt och berättade att lagen som spelat bra har struntat i att dumma sig med protester mot Fifa. Samma dag skickade Fifa ut en triumferande pressrelease. Man skröt om 96 procents beläggning av arenorna, vilket är en sanning med modifikation. Som Expressen har kunnat visa och berätta släpper arrangören in tusentals besökare gratis eftersom många av stolarna gapar tomma när matcherna börjar. I synnerhet de europeiska lagen har med sig små supporterföljen, vilket gör deras matcher glesbefolkade och tysta. Att ge bort biljetter till volontärer är så klart en fin gest, men det kommuniceras inte hur läktarna fylls, och således används publiksiffrorna i ett helt annat syfte.

Det regimtrogna propagandaorganet Doha News hyllade samtidigt en av den alkoholfria turneringens effekter: Ingen huliganism – ett problem som knappast plågat mästerskapen i Ryssland, Brasilien eller Sydafrika.

Firandet av det nyktra mästerskapets förtjänster sammanföll med en annan nyhet.

Både qatariska och internationella medier kablade under veckan ut intervjuer med kvinnliga supportrar som känner sig positivt överraskade av bemötandet i Doha. Bland annat Reuters talade med en engelsk besökare, den 18-åriga Nottinghamsupportern Ellie Molloson, som frontar den hedervärda inkluderingskampanjen ”HerGameToo”. Intressant nog kommenterades inte det faktum att Qatar saknar damlandslag.

I en intervju med Molloson, som brittiska ITV har gjort, kan man läsa att ”Qatar-VM är på väg att ge England en lektion i sexism”.

– Jag känner mig otroligt trygg, säger hon.

Jag tror henne, precis som att jag tror den 33-årige svensk-qatariern Mattias som mina kolleger intervjuade på den konstgjorda ön The Pearl för några dagar sedan. Skälet till att det känns tryggt är att Qatar är en övervakningsstat med kameror som spejar i varje gathörn, fler poliser än fotgängare på gatorna och stenhårda straff.

Det är naturligtvis suveränt att kvinnor kan besöka herrmästerskap i fotboll utan att utsättas för berusade män och sexuella trakasserier, och att alkohol inte finns tillgängligt här är sannolikt en stor anledning till den fredliga upplevelsen.

Men använder man den nyktra situationen i Qatar för att berömma värdlandet bör man också prata om skälet till att alkohol inte finns tillgängligt.

Alkoholförbudet ingår i ett religiöst lagsystem som inte direkt finns på plats för att låta kvinnor vara i fred från män.

Tvärtom.

Kvinnor i Qatar ”förväntas” klä sig ”modest” och lyder under manligt förmyndarskap. De kan inte gifta sig utan godkännande från sina makar eller pappor, är de under 25 år får de inte resa utomlands utan tillstånd. Åldersgränsen för att checka in själv på hotell är 30. Det finns inga lagar som förbjuder könsdiskriminering på arbetsplatser, men däremot som förbjuder kvinnor från att ta ”olämpliga” jobb. Om en fru inte ”lyder” sin make finns det rättsliga medel för att stoppa hennes försörjning. Otrohet kan straffas med upp till sju års fängelse. Även kvinnor som har utsatts för våldtäkter riskerar att dömas om ”domaren tror att de ljuger”.

I World Economic Forums senaste ”Global Gender Gap Report” rankas Qatar som ett av världens minst jämställda länder. I rapportens sammanlagda index hamnar landet på plats 137 av 146 listade. Under området ”Health and Survival” är Qatar 142:a av 146.

På fredag börjar kvartsfinalerna här. Sannolikt fortsätter VM-succén. Det gör även verkligheten.

