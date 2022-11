Arctic Monkeys suveräna debutalbum inleds med raderna:

”Anticipation has a habit to set you up for disappointment”.

Det visade sig de hade väldigt rätt när de skrev den raden för 16 år sedan.

Måndagen här i Qatar inleddes med två vansinnesmatcher, precis lagom till att vi förlikat oss med tanken att alla matcher står 0-0 efter 45 minuter.

Så när Brasilien står på tur därefter förväntar man sig något extra. Med eller utan Neymar.

Sen släpptes startelvorna.

En mittfältstrio där både Fred och Casemiro ingår är förstås förståeligt om man förväntar sig mer av en anstormning från motståndarna. Men det finns bättre alternativ.

Det kände jag redan i premiären när trion var Casemiro, Lucas Paqueta och Neymar. Casemiro och Neymar är givna, men varför startar Paqueta när Brasilien har en enormt mycket bättre resurs på bänken?

Varför får inte Bruno Guimaraes spela?

***

Efter övergången till Newcastle i vintras (som ett direkt resultat av Saudiarabiens köp av klubben) så har Bruno Guimaraes exploderat in på världsscenen. Han har varit överlägset bäst i ett Newcastle som trots enorm konkurrens i Premier League ligger topp fyra och det är sannerligen ingen överdrift att påstå att han varit en av ligans tre bästa mittfältare så här långt den här säsongen.

Fred och Lucas Paqueta som går före honom knackar eventuellt på dörren på topp 15 i samma kategori.

I min värld känns det kriminellt dumt att inte låta honom starta i VM – inte minst för att allt hans två övermän så här långt kan göra, kan Bruno Guimaraes göra bättre.

Försvara? Absolut. Skjuta? Det kan han. Dribbla och trä igenom en perfekt genomskärare då? Det kan du fethaja att han kan.

Den inledande 45 minuterna fick inte min övertygelse att minska. Faktum är att den första halvlekens mest minnesvärda stund var när ljuset plötsligt släcktes. Då hände det i alla fall något.

***

Tite hade nog lika tråkigt som oss andra, för i halvtid kom första bytet. Paqueta ut, Rodrygo in. Inte långt därefter, i den 58:e minuten, kom det jag väntade på. Bruno Guimaraes – och som av en händelse blev Brasilien bättre.

Vinicius Jr slår in en boll i nät bara minuter senare, men det vinkas av för offside.

Det är dock ett annat Brasilien nu än under den första halvleken. De lyckas tråckla sig genom Schweiz kompakta försvar med större enkelhet och fler bollar hittar ut på en isolerad Vinicius Jr.

Så när avgörandet kommer känns det både logiskt och rättvist. Casemiro avslutar ett fint anfall med att dunka in bollen i Yann Sommers bortre hörn.

Vem som startade hela anfallet?

Det tror jag ni kan gissa.

Så Tite, jag förstår att det finns fler nyanser i tränarjobbet än att bara ställa ut sina elva bästa spelare på planen och sen hålla tummarna, men du måste ha sett det vi andra såg.

Starta Bruno Guimaraes från och med nu.

