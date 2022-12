Bisarra lyxnöjet – robotar ersätter kidnappade barn

– Emirat!

Mannen som kör bussen pekar på kamelen till höger om oss och skriker samma sak igen.

Han heter Hamza och kommer från Pakistan. Bussen har han kört i tio år.

– Emirat! Dubai! Colour!, säger han medan han sätter på bilradion.

Utanför fönstret är det full rulle. Ett tiotal kameler tävlar mot varandra. En arabisktalande kommentator beskriver händelseförloppet utan att hämta andan. Vi förstår inte ett ord, men vi förstår att det är jämnt. Otroligt jämnt.

Hamza pekar på kamelen igen. Jag och fotografen som är med mig, Joel Marklund, tittar på varandra. Nu hänger vi med. Den har en ägare som kommer från Dubai. Färgen på den lilla roboten som piskar det skenande djuret frenetiskt avslöjar nationaliteten.

Vi närmar oss upploppet på Al Shahaniya Racetrack, tre kvarts bilresa utanför Doha.

Roboten piskar kamelen. Snabbare, snabbare! På andra sidan den sandiga galopp-banan hänger en man ut ur bilfönstret och slår med en vit pinne mot dörren. I andra handen har han en walkie-talkie som han skriker uppmaningar genom.

Det fungerar.

Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Kamelen närmar sig kamelen framför. Nu börjar bilen tuta för att få upp farten ännu mer.

All form av vadslagning är förbjudet i Qatar, men det står ändå massor på spel.

I potten ligger en Bentley. Eller en Aston Martin. Kanske en Maybach. Ingen vet riktigt.

Tvåan får nöja sig med några miljoner rial, översatt i kronor ligger prispengen på nära tio miljoner kronor även för trean.

Det är inte vilken tävlingshelg som helst heller, det görs tydligt för oss direkt när vi anländer hit. I dag tävlar ”the big boys”, säger polismannen Awais och pekar mot en av alla SUV:ar som rullar upp till startlinjen när vi gör oss redo för morgonens andra lopp.

Solen är på väg upp medan kamelerna radar upp sig.

– De billigaste kamelerna som tävlar i dag kostar mellan tre och fyra miljoner rial, säger hans kollega Sameh.

Fler bilar rullar fram till startlinjen. Solen klättrar över horisonten.

Sameh nickar åt det han precis har sagt och ler för sig själv.

– You? Me? Cheap camels? Today no.

Att ta sig in bakom kulissen och hitta spår av Qatars eget kulturarv är inte världens enklaste uppgift.

Den som rör sig i Doha färdas mellan byggnader, butiker och restauranger som ger intryck av att finnas där för att stimulera en internationell publik, med amerikanska stadsmiljöer, matvanor och shoppingpreferenser som huvudsakliga inspirationskällor.

Skyskrapor, snabbmat, lyxvarumärken.

Det bor strax över 300 000 qatarier i Qatar, resten av landets tre miljoner invånare är i huvudsak migrantarbetare. En betydande del av qatarierna härstammar från beduinerna, däribland emirens familj. Beduinernas nomadiska levnadssätt gjorde att de förflyttade sig över stora ytor i Gulfländerna, bodde i tält, jagade och tog hand om många djur, inte minst getter, får, hästar, falkar – och kameler.

Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

När landets snabba modernisering tog fart under andra halvan av 1900-talet och Qatar finansierade sin utveckling med hjälp av sina nyfunna naturtillgångar blev det ett stort och raskt steg in i den moderna världen. Kontaktpunkterna med landets långa historia blev snabbt svåra att sortera ut. I Dohas stadsbild är de försvinnande få.

I allt detta fick kameltävlingarna en speciell plats. Det är en gammal tradition som har bevarats, om än i lite nya former. Beduinerna anordnade kapplöpningar vid stora och högtidliga sammankomster, men under långt mindre organiserade former än de vi möter ute vid Al Shahaniya.

På 1970-talet öppnades de första tävlingsbanorna, men det var först på 1990-talet som sporten började ta plats på allvar när Camel Racing Organising Committee bildades på statligt initiativ och banan vi Al Shahanyia byggdes.

Stoltheten är omistlig.

Kameltävlingarna representerar något som qatarierna gärna visar för världen. 2019 var till exempel Neymar och Paris Saint-Germain på plats för att titta på en tävling som hölls i deras egen ära. Även brittiska kungligheter har varit här.

Idag är loppen tv-sända mångmiljonevenemang både här och i flera av grannländerna – men om man ska följa spåren bakåt i tiden ramlar man över ett kapitel som inte lika många vill prata om.

I maj 2005 fick ingenjören Esan Maruff ett oväntat uppdrag.

Han behövde bygga en robot som kunde rida på en kamel. En schweizisk robottillverkare, K-Team, hade tagit fram en prototyp som kamelägarna i Qatar ratade omedelbart. Deras förslag var robotryttare i storlek med en fullvuxen människa, utsmyckade med ögon och andra drag som skulle skapa intrycket av att det satt en riktig person på kamelerna: Solglasögon, handskar, hattar. Vissa hade till och med ”typiska parfymer för kuskar”.

Förslaget var problematiskt. Dels var robotarna för tunga. Dels för dyra. Dels skrämdes kamelerna av dem. Dels går det emot viss tolkning av islam som råder i Gulfländerna att avbilda människor.

Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Maruffs team finansierades av Robotics Academy of Qatar for Bright Inventions (RAQBI). De tog snabbt fram en mindre variant, utan ögon och andra människolika detaljer.

Tekniken är enkel. Roboten är byggd i aluminium. Fjärrkontrollen, som den verklige kusken har inne i bilen som kör vid sidan är inte avancerad heller: En knapp för att piska kamelen framtill. En knapp för att göra det baktill. En liten högtalare för att ropa uppmaningar.

De väger ungefär 25 kilo, kostar mellan fem och sex tusen dollar.

Under 2005 var den nya uppfinningen redo att tas i bruk.

Tidpunkten var ingen slump.

Det brukade inte vara robotar som red kamelerna under tävlingarna, utan barn. Små barn. I många fall kidnappade barn från Sudan, Bangladesh, Sri Lanka eller Pakistan.

En del barn rövades bort i en ålder av två eller fyra år, nästan alla var under 10. Vissa hade fortfarande napp i munnen när de smugglades. Det finns vittnesmål som säger att en del red på kamelerna med en mjölkflaska i handen. Helst skulle de inte väga mer än 45 kilo. För att säkerställa en lämplig vikt var det inte ovanligt att barnen fick sparsamt med mat.

Att återförena barnen till sina familjer blev ofta problem, de var för unga för att känna igen sina föräldrar, och många som räddades visste inte vilket land de var födda i. Att barnen skadade sig allvarligt i samband med ridolyckor var heller inte ovanligt.

Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Frågan började uppmärksammas allt mer av människorättsorganisationer och internationella medier i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Snart staplades vittnesmålen på hög.

”Kidnappade barn säljs till slavarbete vid kamelracing”, skrev The Guardian 2001, till exempel.

Dokumentärfilmer, nyhetsartiklar och kartläggningar talade om en stor och mörk industri. Tiotusentals barn smugglades till länderna för att användas som kuskar. Vissa såldes av sina fattiga föräldrar, andra stals rakt upp och ned.

Snart följde larmrapporter från FN. Även det amerikanska rättsväsendet började engagera sig.

En pojke, som kallar sig ”Russel” i en dokumentär som FN producerat på ämnet, kidnappades från en tågstation i Bangladesh. En annan, Mohammed Zubair Arrian, från Pakistan, som intervjuats av The Guardian, minns bara hur han som 10-åring möter en man med rött skägg på gatan innan han förlorar medvetandet.

Pressen på Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Qatar, Egypten, Oman och andra länder där kamelracing hade vuxit sig populärt ökade snabbt.

Förenade Arabemiraten var först ut med ett förbud mot barnkuskar 2002. Qatars regim följde deras exempel strax därefter, i december 2004, efter att man meddelat sina planer på att introducera robotarna tidigare under hösten.

Sheik Hamad bin Jassem bin Faisal al-Thani, som var ordförande för kameltävlingarnas organiseringskommitté, hyllade beslutet som ”klokt, speciellt eftersom vi är i slutfasen med färdigställandet av robotkuskar” och tillade att det också signalerade Qatars ”rörelse mot en kultur av mänskliga rättigheter”.

Första gången vi åker ut till Al Shahaniya är det ingen tävling.

När vi kliver ur bilen vid Hejen Racing Committee, som organisationen heter nu, är det rörig och stressad stämning.

Vi har försökt ringa till olika telefonnummer för att förstå vid vilket klockslag tävlingarna börjar och huruvida man som journalist behöver ackreditera sig, men informationen är antingen omöjlig att få tag på eller knapphändig.

Hundratals kameler väller ut ur en stor inhägnad bredvid oss, många av dem är fastspända i varandra och leds i koppel av männen som arbetar här.

Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

– Det har precis varit skönhetstävling, ni missade den!, berättar en man ur sitt bilfönster innan han rullar i väg.

Tävlingen heter Mzayen.

Skönhetsidealet är tydligt: En större, hängande underläpp på dromedaren – alla kameler här har en puckel – är det önskvärda draget.

Uppfödarna parar ihop vackra kameler med andra vackra kameler. De som ska tävla får finna varandra på annat håll.

Vinnaren av Mzayen belönas med miljonbelopp, totalt betalas över 30 miljoner kronor ut under tävlingsveckorna. I år har kamelen Nazaa'a avgått med den mest prestigefyllda förstaplatsen och placerat sig före de andra 14 finaldeltagarna.

Totalt har över 700 kameler ställt upp.

På andra sidan motorvägen ligger emirens bondgård, en enorm yta full av kamelstall. Även emiren av Dubai har en bondgård intill.

Vi börjar fråga runt, men precis som överallt i Qatar är det migrantarbetare, främst män från Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Indien och Filippinerna, som jobbar här, och även om vi möts av många glada tillrop på engelska – var och varannan kamelskötare ropar ”Hello friends!” och ”How are you?” – är språkkunskaperna begränsade.

Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Efter ett tiotal konversationer förstår vi att vi behöver komma tillbaka om tre dagar. Då ska det tävlas.

När vi återvänder är läget mer uppstyrt.

Vi anländer precis i soluppgången. Över hela området står pickup-truckar parkerade, och nästan alla är fullastade med små robotar. Totalt ska det köras femton lopp. Vi får kontakt med de båda poliserna från den lokala polisenheten, Dukhan, som är här för att hålla ordning. Awais är mest pratglad. Han berättar vad kamelerna heter. Alla har arabiska namn.

Jag frågar vad de gör där, det verkar ju så lugnt.

– Det blir bråk ibland här. Folk tävlar. Lite missförstånd och så, men som du vet är Qatar ett väldigt säkert land, säger han.

Vi blir snart ombedda att hänga med i Hamzas turistbuss för att se tävlingen från bilvägen som ringlar runt banan. När vi kommer i mål efter två lopp får vi lov att åka med två tävlande män från Dubai i deras stadsjeep.

De äger inte sin kamel, det gör någon med bra mycket mer pengar, men de kör den åt honom.

Männen är bekymrade. De har inte släppts in i landet med tillräcklig marginal för att hinna träna ordentligt, men nu finns ingen tid att spilla.

Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Framför oss åker tv-bilarna med den uppeldade kommentatorn i framsätet.

Vi glider upp jämsides med kamelerna. Jag har svårt att slita blicken från deras uppspärrade ögon och halvöppna munnar. De kan gå utan vatten länge, och inför tävlingarna dricks det ingenting eftersom de väger mindre om de inte har tankat på innan.

Nästan alla utsöndrar vitt skum ur munnen. Det finns två skäl, berättar poliserna för oss. Antingen svettas de, eller så har de rabies. Jag väljer att hoppas på det första.

Vi närmar oss upploppet. Våra chaufförers kamel ligger trea och rycker ifrån.

Vilt jubel utbryter när den passerar mållinjen och fångas in av migrantarbetarna på andra sidan. Pallplats! Pengar!

Vi kliver ur och tackar för oss.

Poliserna Awais och Sameh väntar på oss vid starten. De berättar att kamelerna brukar bli ungefär 15 år.

– Sedan äter vi deras kött. Det är väldigt gott, säger Sameh.

Vi promenerar upp till någon sorts huvudkontor som hänger ihop med en påkostad VIP-läktare framför målgången. Hejen Racing Committees logotyp är uppklistrad på väggen. Intill ligger en gigantisk port till banorna. Högst upp hänger ett digitalt porträtt av emiren, Sheikh Tamim bin Hamad Al Than. Guldramen blänker till på olika ställen var tredje sekund enligt ett förinställt program.

Medan vi väntar på en taxi som ska köra oss tillbaka till Doha blir vi inbjudna att sitta ned i en mottagningslokal. Dadlar serveras, lite arabiskt kaffe. En kopp med kondenserad mjölk.

– Smaka!, säger en man från Syrien som söker kontakt med oss några fåtöljer bort.

Jag sippar lite på den och nickar mot Joel. Ganska gott.

– Du gillar det, eller hur?, säger mannen.

– Det är från kamelerna.