Plötsligt tystnar sorlet. Det enda som hörs inne i gallerian Villaggio är lite prassel från den amerikanska hamburgarkedjan Shake Shack.

Snart förstår jag varför.

Böneutropet bryter fram ur högtalarna. Ljudvågorna studsar mellan KFC och McDonald’s.

Jag tar en vänstersväng, förbi den stora skridskobanan och in till Venedig. Ja, inte riktiga Venedig så klart. Fejk-Venedig. En kanal rinner mellan American Eagle Outfitters och Applebee’s, och i den flyter gästerna fram i gondoler.

Längst bak i varje venetiansk båt står en gondoljär, men tittar man noga ser man att han inte har någon riktig åra, utan bara en pinne som ska efterlikna det riktiga redskapet.

”It will be like a child going to Disneyland for the first time and seeing the attractions and the toys.”

Gianni Infantino

Kanalen slutar vid Gondolania, ett inomhusnöjesfält som blinkar i mörkret. En kvinna skyndar ut från underklädesbutiken Intimissimi.

Jag låter blicken följa tre män som fotar sig själva med sina telefoner medan de guppar fram under takmålningen; en låtsashimmel.

Foto: JENNIFER LORENZINI / REUTERS BILDBYRÅN

Today, I feel like a pressackrediterad qatarisk kvinna som vill ta en öl. Till den här turneringen är alla välkomna, Fifa har lovat det, och även om det inte blev någon ölförsäljning vid arenorna har de upprättat en liten bar för alla journalister i anslutning till det stora presscentret.

Här sitter volontärer, här sitter Fifa-funktionärer, här sitter även vi en matchfri kväll.

Här sitter verkligen alla.

Alla som inte är kvinnor från Qatar.

”Sorry, I forgot, I feel like a woman. I have four daughters. I am sorry. You are right. I feel like a woman.”

Gianni Infantino

I Fifas media-bar sitter en skylt med regler. Qatariska kvinnor är inte välkomna. Foto: Expressen

Det är premiär. Qatar mot Ecuador.

På läktarens ena kortsida klappar och sjunger en grupp supportrar till värdnationen. Rörelserna ser ovanligt synkroniserade ut.

Det ska snart visa sig varför. Männen är influgna från Libanon och andra delar av Mellanöstern, har tränats för uppdraget och får betalt för att vara här.

Veckorna innan turneringen har qatarisk tv visat hur ”världen” intar Dohas gator.

Utanför Brasiliens spelarhotell pratar vi med några av de hundratals männen från Indien och Bangladesh som firar lagets ankomst. De kan inte riktigt förklara hur supporterfalangen ”Brazil Fans Qatar” uppstod, men en man berättar att deras ”talesperson” jobbar för organisationen som arrangerar VM.

Qatars supportrar. Foto: IMAGO/MORITZ MUELLER / IMAGO/MORITZ MÜLLER WWW.IMAGO-IMAGES.DE

Plötsligt släcks lyset inne på Al Bayt-stadion.

Musiken mullrar till innan den exploderar. Det blinkar överallt. AC/DC:s ”Are you ready” dundrar ut.

Det är fest. ”Ta fram era mobiltelefoner! Vi skapar något speciellt!”, skriker en speaker medan en DJ i solglasögon vevar i mörkret. Eld sprutar fram på planen. Fyrverkerier. Pulsen stiger.

Två publikvärdar hoppar upp på läktaren med var sin mikrofon och tränger sig in mellan tio åskådare. ”Let's gooooo!” vrålar dem in i kameran.

Så tänds ljuset. Storbildsskärmen zoomar in på ett par på läktaren. Mannen ler försiktigt mot kameran. Kvinnan har somnat med blicken.

Foto: STEPHANE MAHE / REUTERS BILDBYRÅN

Ecuador gör mål, men VAR dömer bort det. Det var ett låtsasmål.

Reprisbilderna visar att en spelare har varit offside. Inte den riktiga spelaren, utan en 3D-animation av spelaren som Fifa har tagit fram med hjälp av sin nya semiautomatiserade offsidekamera.

I Doha är matcherna en användarupplevelse. Framför mig sitter klisterlappar som uppmanar mig att installera Fifa+, en app som gör att jag kan scanna av planen i min telefon och se statistik i stället för att titta på matchen, eller få upp en karta över så kallade ”heatmaps”.

Ny grafik: Vi har precis sett en målgest. Nu ser vi den igen, i 3D. En stund senare: Ny grafik som illustrerar hur snabbt bollen färdades när den färdades som snabbast.

Foto: Noa Bachner

Jag går mot tunnelbanan, den nybyggda som stod klar inför VM men kommer att lämnas förhållandevis tom när mästerskapet är över, eftersom det inte finns en tillräckligt stor befolkning som kan åka i den.

Inte mycket tyder på att invånarantalet växer speciellt mycket i framtiden. Snart kommer Qatar knappt att vara beboeligt.

Landet släpper ut mest växthusgas per capita i världen. Tre gånger mer än USA. Sex gånger mer än Kina. Det är redan en av världens varmaste platser, och bland de platser utanför Arktis som värms upp snabbast just nu. Dels på grund av sin geografiska plats, dels på grund av den lokala byggnads-boom som VM-slutspelet utlöste.

Jag får ett mejl från Fifa.

Jag befinner mig på världens första klimatneutrala mästerskap.

Foto: Fifa.com / Fifa.com

Men snart blir det kallare. Lösningen på de rasande temperaturerna – Qatar har redan passerat två graders uppvärmning från förindustriell tid – är air condition utomhus, en enorm och dyr utbyggnad av ett nedkylningssystem. 2019 gick 60 procent av landets elförbrukning till nedkylning. Systemet innebär i sin tur ännu större utsläpp av koldioxid. Men ändå.

Nu är det match igen. Många stolar är tomma. Efter tio minuter fylls det på. Lagom till halvtid ser det fullt ut. Mönstret upprepar sig match efter match. Utanför arenan väntar tusentals personer på att få komma in gratis. Innan Danmark-Australien springer min kollega Philip ut och pratar med dem.

Han träffar Ossama från Marocko som har sett alla Qatars matcher.

– Det var inte så många som ville se dem, så det var lätt att komma in, säger han.

Nytt mejl från Fifa. VM är en publiksuccé. 96 procent beläggning.

”When it comes to stadium attendances, the stadiums are sold out, full practically at every match.”

Gianni Infantino

Foto: JORGE SAENZ / AP TT NYHETSBYRÅN

Jag kommer fram till Lusail, stadsdelen där finalarenan ligger, en nybyggd värld i världen, en man kan välja om man är trött på krig och klimatkris.

På sin hemsida marknadsförs den som ”The City of Football”.

Här byggs ett litet Rimini, så småningom ett Beverly Hills. Här ligger Fifas abonnerade hästskoformade superhotell, en boulevard inspirerad av Champs Elysées. Lyxgallerian inspirerad av Place Vendôme. En ö som heter ”Entertainment Island” där ”Lusail Winter Wonderland” precis har öppnat, precis intill yachtklubben.

Här dinglar en självlysande jättehaj från himlen.

Utanför strandpromenaden guppar lyxfärjan MSC World Europa, utrustad med världens längsta torr-rutschkana, The Venom Drop.

Det kommer ett nytt mejl.

Mer än en miljon besökare på Fifa Fan Festival. Succé igen.

Den inte alltid helt regimkritiska hemsidan Doha News lägger ut en bild i anslutning till den triumferande nyheten, men bilden kommer inte från supporterfestivalen och visar inte riktiga människor.

I stället är den en animation av hur den skulle kunna se ut.

Foto: Doha News / Doha News

En bit härifrån ligger Souq Waqif, en droppe av det riktiga Qatar, det som var beduinernas marknadsplats med hundraårig historia och brukade ligga i anslutning till vattnet för att kunna ta emot varor.

När 1990-talets modernisering av Doha tog fart övergavs den i snabb takt. Till slut brann den ned 2003. Lagom till 2008 hade hela platsen byggts upp igen i ett försök att efterlikna den ursprungliga arkitekturen. Nu är den separerad från hamnen av en motorväg.

Foto: MIKE EGERTON / STELLA PICTURES / PA

Vi åker mot nästa arena. Jag träffar min kollega på TV4, Gusten Dahlin.

I bakgrunden spelas Jung Kooks officiella VM-låt, precis som i mataffärerna, på restaurangerna och ur högtalarna som har fästs på pelare och väggar över hela Doha.

”Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we believe it.”

Utanför lokalen pågår någonting som är svårt att få grepp om.

Vad är äkta och vad är det inte? I Qatar är det upp till dig, om du är en believer eller inte. I Qatar är verkligheten en inställningsfråga.

Gusten vänder blicken från fönstret och tittar på mig. Han skakar på huvudet.

– The Truman Show.

Vilda firandet i Malmö – efter Marockos skräll