Bekräftar: Karim Benzema spelar inte VM-finalen mot Argentina

I morgon söndag kan ett herrlandslag för första gången på 60 år försvara en världsmästartitel i fotboll. Frankrike tog hem VM-pokalen i Ryssland för fyra år sedan, nu väntar en ny final.

Vägen fram till den avgörande matchen mot Argentina har varit stökig för fransoserna.

Innan VM blev mittfältsstjärnorna N'golo Kanté och Paul Pogba skadade. När landslaget kom till Qatar fortsatte problemen. På första träningen drog Ballon d'or-vinnaren Karim Benzema på sig en skada och tvingades resa rem. 13 minuter in i öppningsmatchen drog försvararen Lucas Hernandez korsbandet.

Förbundskaptenen Didier Deschamps valde att inte ersätta Benzema eller Hernandez i VM-truppen, vilket innebär att de i teorin är tillåtna att spela vidare i mästerskapet om de skulle friskförklaras.

Karim Benzema tillbaka i spel – gjorde 30 minuter

Det har skapat vilda spekulationer kring Benzema, som gjort en snabb rehabilitering under mästerskapets gång. Under fredagen återvände anfallaren till fotbollsplanen och spelade 30 minuter i Real Madrids träningsmatch mot Leganes under söndagen.

Samma kväll la 34-åringen upp en Instagram-bild med den kryptiska texten: ”Jag är inte intresserad”.

Didier Deschampes skrattar när han får frågan från en journalist om Karim Benzema är välkommen till Qatar, antingen som spelare eller åskådare.

– Jag gillar inte att svara på den här frågan. Några spelare har varit skadade i samband med VM och Karim är en av dem. Jag tycker inte att det är rättvist mot de spelare som är kvar i truppen att fråga om spelare som inte är här.

Benzema spelar inte VM-finalen mot Argentina

Sedan bekräftar förbundskaptenen att Benzema inte kommer vara aktuell för spel i finalen mot Argentina.

– Jag fokuserar på de spelare jag har att tillgå. Jag har förlorat några från min trupp och nu har jag 24 spelare kvar. De är de som kommer vara min trupp mot Argentina, säger Didier Deschamps.

Frågan är om Karim Benzema ändå reser till Qatar för att heja fram sitt land till andra raka VM-guldet.

– Det är inte upp till mig att bestämma vem som kommer och tittar på matchen, vare sig det handlar om skadade eller före detta spelare, säger Deschamps.

VM-finalen mellan Frankrike och Argentina startar 16.00 svensk tid på söndag.

