Var det här planen hela tiden?

Jag ska vara ärlig och säga att tanken har slagit mig flera gånger de senaste veckorna.

I långa stunder har Lionel Messi spelat sig genom VM med ett sådant lugn att det nästan sett ut som om att han bara hade bestämt sig för att vänta med det bästa till sist, som om han var här för att lösa sin sista knut som en liten överraskning när alla trodde att det var över.

Vad är det roliga i att skörda alla framgångar när man står där med tillgång till alla sina superkrafter?

Kanske hade Argentina fattat allt det där, att det var dags.

Det här har varit deras VM från start till mål, de har samlats för fest, för en högtid. Flest på plats. Låtit högst. Sjungit bäst. Känt mer än alla andra och med tiden spelat bäst fotboll på vägen hit.

Men nu, när Lionel Messi höjer sitt livs pokal mot den disiga natthimlen, känns resten av deras mästerskap som en livstid sen.

Vi har precis sett ett helt mästerskap till.

Foto: TOLGA BOZOGLU / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Flera saker var sanna för den här dagen.

Stridsflygplan drog in över den oändligt påkostade finalarenan Lusail några timmar innan avspark, och det var inte för inte.

Idag är det Qatars nationaldag. Idag är det VM-final.

Mycket på gång! Inte alla verkade förberedda på vad det skulle innebära. Tvärtom. Bilköerna ringlade långa genom Doha, vägarna var överfulla, tunnelbanan totalproppad och halvvägs genom den Argentina-dominerade rusningen till VM:s sista match stängdes flera uppgångar i desperation.

Samtidigt som vi hamnade vid vårt sista hinder började bussens högtalare spela ”My heart will go on” med Celine Dion, ledmotivet till Titanic som nu för tiden mest infogas som bakgrundsmusik till känslomässiga fotbollshighlights på YouTube eftersom musiken förhöjer upplevelsen av dramat.

Varför inte? Hon kunde gott yla ut den i 90 minuter här, men ville man hitta symbolik i låtval den här dagen fanns det konkurrens. Under uppvärmningen dundrade ”Live is life” med Opus ut, samma dänga som är nära förknippad med en ikonisk Maradona-uppvärmning från tiden i Napoli.

Var det en blinkning?

Foto: FLORENCIA TAN JUN/SPP/SHUTTERSTO / SHUTTERSTOCK EDITORIAL/IBL

Finalen på Lusail skulle definiera epoken Lionel Messi, vare sig det var rättvist eller inte. Vi var på väg till hans sista uppgörelse med Maradonas skugga, hans monumentala, desperata kamp för att erövra planetens viktigaste turnering. Hans sista chans.

Den skulle ställa honom mot den spelare som mest ser ut som en tronarvinge, Kylian Mbappé. Den skulle behaga deras arbetsgivare i Paris. Den skulle sätta punkt för en sportsligt underhållande fotbollsturnering, med en betydligt mindre underhållande fond, slutstationen för ett mästerskap som utan tvekan målat ett komplext och dystert porträtt av världens största idrott, om än sanningsenligt.

Idag, den 18:e december, är även den FN-instiftade International Migrant Workers Day, men den flygföreställningen måste ägt rum på annat håll.

Först ut på gräsmattan var Hugo Lloris med mungiporna pekande uppåt efter ett skämt med Steve Mandanda. Han följdes av sin motpart, Emi Martinez, som böjde sig över knäna och hyperventilerade ned i marken.

Det var en typisk bild.

Argentina: Här trots all sin vånda.

Frankrike: Vad trevligt att vi fick komma hit.

Alla känslor mot inga känslor, och vad hade vi, fem eller sex ganska farliga bolltapp inom loppet av fem minuter? Sedan kom ett avslut till Argentina, som blev två, och någonstans däremellan framträdde en nervös Ousmane Dembélé som tappade ut bollen över sidlinjen.

En stund senare var det som att han mötte en vuxen spelare när Angel Di Maria skottfintade bort honom och satte av in mot straffområdet för att bädda för öppningsmålet.

Var det straff? Vad är inte straff för Argentina i den här turneringen?

Foto: JOSE BRETON/NURPHOTO/SHUTTERSTOC / SHUTTERSTOCK EDITORIAL/IBL

Det spelar mindre roll så här i efterhand. Mer än något annat var ledningsmålet välförtjänt.

Argentina dominerade, ledda av planens stora genikraft, målskytten Messi, som gick upp jämsides med Pelé på 12 VM-mål och flödade fritt mellan Frankrikes mittfält och backlinje och briljerade med vändningar, riktningsförändringar och genomskärare och ja, bara genom att vara här.

Den franska motståndskraften? En matchplan?

Ingen aning.

Jag kan inte se Didier Deschamps landslag utan att tänka på Jerzy Kosińskis ”Being There” – på svenska Välkommen Mr. Chance – om trädgårdsmästaren Chance som bara har tittat på tv och tagit hand om växter i hela sitt vuxna liv innan han en dag kliver ut i världen och tas för ett geni så fort han öppnar munnen. Mr. Chance lyfts upp i samhällets elitskikt från det ögonblick ”Chance, the gardener” misshörs som ”Chaucey Gardiner”. Omgivningens förmåga att tillskriva allt han säger analytisk grund och underliggande mening är underhållande: Han blir citerad av USA:s president, som tycker sig höra insiktsfulla policyförslag för politiker eller banbrytande livsråd. Hela filmatiseringen avslutas med repliken ”Life is a state of mind”.

För Deschamps tycks detsamma vara den bärande ledarskapsidén, och det har varit svårt avfärda den som lika dålig som den ofta ser ut med tanke på att han är i sin tredje mästerskapsfinal.

Foto: MIKE EGERTON / STELLA PICTURES / PA

Inte för Argentina.

Här kom de nya världsmästarna rusande i en omställning som var av så hög kvalitet att den kunde räckt till medalj bara den. Messis skarv, den fenomenale Julian Alvarezs djupledsboll, Alexis MacAllister med sinnesnärvaron och assisten, Di Maria med avslutet – och fram trängde tårar fast det bara hade gått 37 minuter.

Jag skriver nya världsmästarna eftersom det var klart. Matchen var spelad. Historien skriven. Vilket lag, vilken skrattretande press de spelar under, vilken oerhörd styrka Lionel Scaloni har klarat av att kanalisera den till.

Deschamps fick dessutom panik. Fullständig, total, superpanik. Hur förklarar man annars det som hände efter målet? Han hade förvisso inte sett ett skvatt från vare sig Olivier Giroud eller Dembélé, men när han tog av båda med fyra minuter kvar till halvtid för att få in den så långt osynlige Mbappé centralt var det mer en offentlig lynchning, inledningen av en syndabocksprocess, än ett dubbelbyte.

Frankrike kom kanske ut från halvtidsvilan med lite mer energi – något annat var teoretiskt omöjligt? – men fortsatte att släppa till chanser och skapade ingenting på egen hand.

Scaloni tog in en andra vänsterback för att täppa till, ett drag som gick att känna igen från andra viktiga matcher, medan Deschamps bytte vidare i hopp om att ramla över en ny matchbild.

Det fungerade inte. Ingenting hände. I 79 minuter hade det sett ut som om Argentina mötte Qatar – men så hände fotboll.

Eller vad det nu var. Roland Kolo Muani revs ned av Otamendi, Mbappé pangade in 1-2 från straffpunkten. Frankrike joggade upp till mittcirkeln, lät Argetina sätta i gång spelet, Messi tappade bollen och några sekunder senare var det kvitterat.

Mbappé igen, en världsklassvolley, skytteligaledningen tillbaka, matchens tyngdlagar upplösta, Di Maria i tårar på nytt, guldet på väg över på andra sidan planhalvan.

Life is a state of mind.

Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA/SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK EDITORIAL/IBL

Messi hann bomba i väg ett dunderavslut efter åtta minuters tillägg, men Lloris parerade och vet någon någonting som mäter sig med den här sporten?

Alltså, nog konverterade vi de sista belackarna nu? Ingen kan väl klara sig undan det här?

Med några minuters betänketid tog sig Argentina i kragen. Messi skyfflade in 3-2, det tog några sekunder att förstå att den hade gått in och att det inte var bortdömt, men långsamt smög sig scenariot att han hade avgjort finalen i alla fall på, och sekund för sekund utbröt ett nytt avgrundsvrål här inne.

Nu då? Nu var vi väl för i helvete vid vägs ände?

Frankrike vräkte sig framåt, skickade in inlägg på inlägg och innan man visste ordet av hade bollen träffat inbytte Gonzalo Montiels hand. Matchens tredje straff. Hattrick av Mbappé.

Matchens sex tusen åtta hundra femtiosjunde vändning. Ungefär lika många mål har Mbappé gjort och han är 23, och ungefär lika många slag slog mitt hjärta när Marcus Thurams friläge stoppades av en utomjordisk benparad från Emi Martinez.

Dramat kändes till slut överdrivet. Vi fattar. Vi ger oss. Ni vinner. Dela på guldet?

Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA/SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK EDITORIAL/IBL

Didier Deschamps har en Deschampsig teori om att straffar är ett lotteri, att man inte kan träna sig speciellt mycket bättre än sina motståndare, och jag vet inte, han kanske har rätt både om det och i en massa av sitt beslutsfattande, men när det här avgjordes såg Argentina förberedda ut, planerade, självsäkra, inte minst deras dolda superhjälte längst bak, Emi Martinez, ja till och med Gonzalo Montiel som hade tagit med handen och sabbat allt, som skickade in avgörandet.

Alla grät. Alla utom Messi, som kramade sina lagkamrater och berättade att allt skulle bli okej innan han började kisa mot läktarna.

På väg upp till pokalen tvingades han på en bisht, en typisk qatarisk rock för ceremonier, och tanken var så klart att den skulle hänga över axlarna på honom när allt förevigades, och just precis där möttes turneringens alla olika ansikten i sitt sista skälvande ögonblick.

Foto: IMAGO/MARKUS ULMER / IMAGO/ULMER/TEAMFOTO WWW.IMAGO-IMAGES.DE

VM i Qatar går i mål med tidernas vansinnigaste VM-final. I långa stunder balanserade den på gränsen mellan verklighet och fiktion, med suddiga linjer och oavbruten puls, och jag kan inte summera den på något annat sätt än med samma mening som bäst beskriver hela mästerskapet. Tolka den som du vill.

Det här var det värsta jag har varit med om.