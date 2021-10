”Jag gråter – är totalt kraschad”

Jonas Eriksson har dömt EM, VM, Europa League och Champions League.

Han har haft en unik insyn i världens mäktigaste fotbollsorganisationer.

Och det är ingen smickrande bild han målar upp av Uefa och Fifa när han nu berättar om sin tid som toppdomare i boken ”Korthuset”.

I självbiografin berättar Jonas Eriksson om hur världens två viktigaste domarchefer, Uefas Pierluigi Collina (i dag chef för Fifas-domarkommité) och Fifas Massimo Busacca, skapar ett ohälsosamt arbetsklimat med utfrysning, mobbning och offentliga utskällningar.

Under en Fifa-kurs för världens bästa domare blir Busacca bland annat så upprörd att han skriker ”If you do this again, I will kill you” till en asiatisk domare.

Det var inte ovanligt att just asiatiska domare, men också afrikanska kolleger, attackerades verbalt, enligt den svenska domaren.

– Vad han säger är horribelt... Det är mobbning, säger Eriksson.

– Vi européer klarade oss, för det var verkligen gå på asiaterna och gå på afrikanerna, säger Eriksson.

Han beskriver hur även domare från starkare sydamerikanska fotbollsländer klarade sig undan attackerna.

– Jag tror inte det handlade om rasism, men det handlade om att de inte var lika starka personligheter och hängde inte med i språket på samma sätt så de var lättare att trycka till, säger Eriksson.

Eriksson beskriver Fifa och Uefa som skräckvälden där domare inte vågar protestera eftersom det riskerar att förstöra deras karriär. Inte heller Eriksson sa ifrån.

– Folk är rädda, säger han.

– Det finns inget konkurrerande fotbollsförbund, ingen annan typ av organisation där du kan döma fotboll i stället så därför håller jag käften, säger inte emot och utmanar inte. Jag gör tvärtemot allt jag står för att man ska göra, säger han.

”En mörk verksamhet”

I ”Korthuset” uppger han dessutom att domare väljs ut till matcher på grund av vilket land de kommer från snarare än deras kompetens.

Domare från stora och mäktiga fotbollsländer får fler prestigefylla uppdrag.

– Bevis kan man inte ha för det är en mörk verksamhet, det finns ingen transparens, men sedan kan man se på fakta. Det är större chans att få döma en VM-final om man kommer från England, Italien eller Argentina. I 60 procent av alla VM-finaler genom tiderna har domarna kommit från de länderna, säger Eriksson.

Svensken berättar om hur Uefas domarchef Pierluigi Collina lovar svensken drömuppdraget han saknar, en Champions League-final.

Italienaren, som han kallar en ”falsk jävel” i boken, bryter sedan löftet.

Englands Mark Clattenburg får döma Champions League-finalen 2016, trots att det strider mot reglerna.

Engelsmannen har dömt den avgörande semifinalen mellan Atlético Madrid och Bayern München.

Enligt regler och riktlinjer i domarvärlden ska man inte få döma en final om man dömt en semifinal, skriver Eriksson i boken.

Clattenburg har dessutom redan dömt tre av finallaget Atlético Madrids fyra senaste slutspelsmatcher, vilket borde utesluta honom, från stormatchen.

Riktlinjer säger att man inte ska döma samma lag för ofta i en turnering.

Uefa-presidentens ursinne

I boken uppger Jonas Eriksson också att den turkiska domaren Cüneyt Çakır hamnat i frysboxen efter att ha upprört Uefas slovenska president med ett domslut mot Slovenien.

”Alla med insikt förstod varför, skriver Eriksson och fortsätter. ”Anledningen var en match i oktober 2019. Çakır dömde Slovenien mot Österrike i en avgörande match om att kvalificera sig till EM 2021. Uefas president, slovenen Aleksander Čeferin, satt på läktaren och tyckte att Çakır missade en alldeles uppenbar straff för hands. Slovenien blev utslagna och presidenten var ursinnig på insatsen i en intervju efteråt.

”Jag var galen, det var en tydlig hands. Personer tittade på mig på läktaren, ungefär som: ’Vem fan är du om du inte har någon påverkan?’”, sade Čeferin.

Çakır blev genast bortplockad från sin nästa match i Champions League, och efter det satte Uefa honom i frysboxen.

Turken som dömt en EM-semifinal, två VM-semifinaler, en final i Champions League och sex semifinaler i samma turnering fick efter matchen i Slovenien inte döma längre än till åttondelsfinaler i Champions League och under EM. Tror någon på allvar att en av världens bästa och mest rutinerade domare verkligen blivit en så pass mycket sämre domare efter matchen i Slovenien, oavsett om han missade en hands eller inte?

Eriksson har dock inga bevis för att Čeferins ilska ligger bakom besluten.

– Men följer du internationellt domarskap på nära håll vet du att här finns något, säger han. Du dömer inte en semifinal i Champions League sju år i rad för att sedan bara döma en åttondelsfinal helt plötsligt. Du dömer inte två klockrena matcher i gruppspelet, Spanien mot Kroatien i 120 minuter utan ett enda fel och sedan inte får en kvartsfinal, semifinal eller final. Det händer inte!

– Men det kanske inte är en aktiv handling, det kanske bara är folk i närheten som förstår, vi ska göra på det sättet, säger han.

”Öppna inte utan ring polisen”

Till slut hamnar även Eriksson på listan över domare som inte duger.

I ”Korthuset” berättar Jonas Erikson om hur han börjar gråta inför sin yngsta dotter hemma i köket efter att han överraskande petats från VM i Ryssland 2018, turneringen som ska bli hans avsked till yrket. Han har då nyligen rankats som världens fjärde bästa domare av International Federation of Football History and Statistics (IFFHS)

– Hon är så ovan att se mig gråta så hon fattar ingenting och hon blir förtvivlad att jag gråter och tror att det hänt något, säger han. Jag förklarar att det inte hänt något, att jag inte ska döma VM och i stället ska få vara hemma hos henne. Jag försöker göra något positivt av det.

– Jag säger att jag gråter för att jag är så lättad att det är slut, men jag är inte alls lättad, jag är totalt kraschad, säger han.

Han beskriver tiden efter beskedet som ”oerhört mörk”.

– Varenda minut tänker jag: Vad har hänt, vad har jag gjort och vad beror det på, säger han.

I boken, som Eriksson skrivit tillsammans med Anders Cedhamre, vd och grundare av Next level group som arbetar med idrottsstjärnors varumärken, berättar domaren också om hur hat och hot är en del av vardagen.

Efter Supercupfinalen 2013 mellan Bayern München och Chelsea får han beröm från chefen Collina och domarobservatören på plats i Prag, men sågas av Chelseatränaren José Mourinho under matchen och på den efterföljande presskonferensen. Han ringer hem till sin fru direkt efter matchen - rädd för hur Mourinhos ord ska påverka Premier League-lagets supportrar.

I telefon säger han:

”Hej älskling! Jo, matchen gick bra, men det var lite livat efteråt. Så om någon ringer på telefon och du inte känner igen numret, svara inte. Och knackar någon på dörren, öppna inte, utan ring polisen.”

Expressen har sökt Aleksander Čeferin och Pierluigi Collina för en kommentar, men utan resultat. Fifa uppger att Massimo Busacca och Collina inte har möjlighet att uttala sig om boken.