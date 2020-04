Varnar nu för kriminella nätverk: ”Oroväckande”

Under onsdagen kom Folkhälsomyndigheten (FHM) med nya riktlinjer gällande idrotten i Sverige under coronakrisen.

Riktlinjerna ska gälla året ut och budskapet var: Skjut upp tävlingar, cuper och matcher.

– När det gäller idrottsföreningar vill vi att folk ska kunna röra sig utomhus men undvika sociala kontakter i möjligaste mån. I sporter med mycket närkontakt måste man överväga om man ska bedriva det, sa generaldirektör Johan Carlson och fortsatte:

– Träning ska hållas utomhus för att minska smittspridning. Vi vill också att man skjuter upp tävlingsmatcher och cuper. Det finns ett tak på 50 personer, men även under det är det lämpligt att begränsa antalet åskådare. Undvik också onödiga resor.

Uppmaningen att ”undvika situationer med närkontakt” har förvirrat. Inte minst i fotbollsvärlden. Senare under kvällen kom nya besked då statsepidemilogen Anders Tegnell sa så här:

– Jag vet att man har läst det här lite olika, så vi kommer ut med en liten rättelse som öppnar för mindre träningsmatcher och sådant.

SVT: Då kommer cuper och träningsmatcher att kunna avgöras?

– Ja, så länge det är få åskådare och man fixar bitarna runtom. Det finns tillgänglig handtvätt och man tränger inte in spelarna i något utrymme.

Seriepremiär i Stockholm redan i april

Stockholms fotbollförbund hade hunnit fatta ett beslut gällande de lokala seriestarterna, men efter det nya beskedet ändrades det till att ”serierna skjuts upp tills vidare till den tolfte april”.

– Ja, vi tog det beslutet i morse. Först kom det ett besked och vi gick ut med att vi skulle avbryta verksamheten. Sen kom det ytterligare ett besked att det var okej att spela match, även om det är lite oklart vilken typ av match, säger StFF:s ordförande Lars Ekholmer.

Han fortsätter:

– Det bästa nu är att ta en paus i en vecka och se var vi står då. Folkhälsomyndigheten hänvisade vid dagens presskonferens till Riksidrottsförbundet, RF. Vi får se vad de kommer med. Det är omöjligt att nu säga hur läget är om en vecka.

I stort sett all elitfotboll i världen är försatt i ett ovisst pausläge. Något som bland annat inneburit att strålkastarna riktats mot mindre klubbar. Inte minst i Sverige.

En träningsmatch mellan två mindre klubbar i Eskilstuna fick nyligen ställas in efter att såväl ledare som spelare mottagit flertalet hotfulla samtal och meddelanden inför matchen.

I vissa fall rena dödshot.

Och i Borås spelade Byttorps IF och Södra Vings IF nyligen en träningsmatch inför global publik. Människor över hela världen såg småklubbarnas möte via en av alla bettingsajters livesändningar.

Polisen varnar för kriminella nätverk

Enligt Dan Korhonen, ‭chef för sportbetting och spelsäkerhet på Svenska Spel, kan matchen ha omsatt så mycket som 37 miljoner kronor. Han berättar också att det var så många som 93 spelbolag som erbjöd spel på matchen.

– Vi gör en bedömning just nu att risken för matchfixning har ökat. Vi ser kriminella nätverk som riktar sig mot Sverige. Vi ser även att kriminella nätverk i Sverige blir mer aktiva och har uppfattat situationen. Det är en effekt av läget med coronaviruset. Enbart Sverige och ytterligare något land har matcher som läggs ut på internet och plockas upp av spelbolagen, sa Fredrik Gårdare, som leder polisens aktionsgrupp mot idrottsrelaterad organiserad brottslighet till SportExpressen.

Lars Ekholmer på Stockholms fotbollförbund är mycket besvärad över utvecklingen.

Men han tycker inte att den organiserade brottsligheten i sig är ett skäl att skjuta fram säsongen till sommaren, då många större fotbollsligor hoppas kunna starta eller återuppta spelet. Bland annat Västergötlands och Hallands fotbollförbund har senarelagt sina säsongsstarter.

– Vi har inte landat i den diskussionen, men vi pratade faktiskt om ett matchfixningsfall så sent som i morse. Det är fruktansvärt. Att man går ner i seriesystemet på det sättet också, det verkar inte finnas någon gräns för hur långt ner man kan gå, säger han och fortsätter:

– Ska man kunna spela på ungdomsmatcher också? Det är ett katastrofscenario, ett slag mot all fotboll. Sen kan man också ha aspekten att det kanske är bättre att spela seriematcher än träningsmatcher. Då har man något mer koll på matcherna, när och var de spelas och så vidare.

Uppmaningen: Förbjud spel på matcherna

Vad har ni kommit fram till under diskussionerna?

– Det vi åtminstone landar i är att vi måste utöka informationen. Vi måste öka förståelsen för spelare och ledare. Många har bra koll, men inte alla. Närvaron på matcherna kan också bli bättre. Ju fler ögon som ser ju mer kan man skrämma bort. De resonemangen för vi. Vi har en konferens på fredag och lördag där vi kommer att ta upp matchfixningen.

Hur oroväckande är det här?

– Det är i allra högsta grad oroväckande. Det är hemskt. När inte elitmatcherna spelas, då går man ner på andra matcher på lägre nivå. Det är fruktansvärt. Jag för höra historier från lägre divisioner där folk är på ledare och spelare och undrar vilken trupp de kommer ställa upp med och så vidare. Det är hemskt.

Borde spelbolagen få erbjuda spel på matcher i de lägre divisionerna och träningsmatcher?

– Nej, det tycker jag inte. Absolut inte på ungdomsmatcher och inte speciellt långt ner i seriesystemet heller. Det är oacceptabelt med träningsmatcher också.

Vad har ni för ansvar här gentemot klubbarna med tanke på att polisen varnat för kriminella nätverk?

– Vårt ansvar är åtminstone att sprida relevant information och se till att så många som möjligt av våra föreningar känner till det här och att vi kommer med råd hur de kan göra för att informera sina spelare och ledare.

Men inte en sak som kan få er att skjuta fram seriespelet?

– Så långt vill jag inte tro att det går. De goda måste segra. Att ställa in för att några vill förstöra känns fel. Det blir väldigt många fler drabbade. Det tycker jag känns orimligt, även om frågan måste ställas, säger Lars Ekholmer.

