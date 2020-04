Vännerna blev fiender: ”Han gillar inte fotboll”

En gång i tiden återfanns de i samma klubb, men rivaliteten mellan Pep Guardiola och José Mourinho är en av de mest kittlande i modern fotbollshistoria. Vi behöver gå tillbaka till 1996 för att kunna börja beskriva relationen som har både sin början och eskalering i Barcelona.

Guardiola är fortfarande aktiv som spelare och Mourinho anländer som Bobby Robsons tolk. Hans jobb är att bygga en bro mellan spelarna och huvudtränaren, och en av spelarna han tycks spendera extra mycket tid med är just Guardiola. Säsongen därpå blir Guardiola kapten och Mourinho stannar som assisterande tränare åt Louis van Gaal som tar över efter Robson.

Några år senare går portugisen vidare i sin tränarkarriär och de möts igen när de vill åt samma jobb. Det som Barcelonas huvudtränare.

Jakten på jobbet i Barcelona

Året är 2008 och Barcelona behöver en ny tränare efter att de har sparkat Frank Rijkaard. José Mourinho har byggt sig ett namn som tränare, han har vunnit Champions League med Porto och tagit Premier League-titeln under sitt första år som tränare för Chelsea. Pep Guardiola har hunnit avsluta sin karriär under vilken han vann 16 titlar under 12 år med Barcelona. Som tränare har han enbart erfarenhet från Barcelona B.

José Mourinho pekas ut som huvudkandidaten till tränarjobbet och det har senare bekräftats av klubbens dåvarande vd Ferran Soriano att det stod mellan Mourinho och Guardiola.

Som vi alla vet vid det här laget var det spanjoren, djupt förankrad i både klubben och Katalonien som fick jobbet. Mourinho ska ha meddelat Barcelona att de begått ett stort misstag, och när han vinner semifinalen i Champions League över just Peps Barcelona med sitt Inter eskalerar rivaliteten ytterligare.

– Det är uppenbart att jag kommer att få avsluta min tränarkarriär en dag utan att ha tränat Barcelona, säger Mourinho i en intervju efter hans klassiska löpning och firande på slutsignalen av returmötet på Camp Nou.

Rivaler i La Liga och Premier League

När säsongen 2010/2011 kommer har Guardiola byggt sitt Barcelona, det lag som av många kommer att beskrivas som det bästa fotbollslaget någonsin. De har vunnit två raka ligatitlar, en cuptitel, supercupen, klubblags-VM och en Champions League-titel.

Då plockar Real Madrid in José Mourinho som tog en trippel med Inter säsongen innan.

Åren som kommer bjuder på klassiska presskonferenser och några av de hetaste El Clásico-matcherna vi sett. Mourinho petar Guardiolas assisterande Tito Vilanova i ögat, Guardiola skäller ut domarna och de båda vinner både ligan och cupen.

Rivaliteten fortsätter, om än i något mindre skala, trots att de båda sedan lämnar Spanien och befinner sig i olika ligor i några år. 2014 ger José Mourinho Guardiola en pik - och det är inte direkt första gången.

Denna gång slår han till på en elittränarkonferens sanktionerad av Uefa.

– När du gillar det du gör tappar man inte hår. Guardiola är skallig. Han gillar inte fotboll, säger Mourinho.

När de möts i Premier League tycks rivaliteten mellan två av världens kanske främsta tränare någonsin ha svalnat något. Kanske för att Guardiolas City vinner titeln hela 19 poäng före Mourinhos United våren 2018, och året efter det, när Guardiola vinner sin andra raka ligatitel med City är Mourinho inte kvar.

Men senare gör Amazon Prime en dokumentär om Citys fantastiska 2017/18, och José Mourinho har en hel del åsikter om hur han och Manchester United framställs.

– Man behöver inte vara respektlös för att få till en fantastisk film. Man kan vara en rik klubb och köpa de bästa spelarna i världen, men man kan inte köpa stil. Det visade de klart och tydligt, säger han.