Med bara månader till VM har en konflikt bubblat upp i Kanada. Under förberedelserna till landslagsturneringen Shebelieves Cup gick laget ut i strejk.

En protest mot nedskärningar och att förbundet ”inte kan finansiera damlandslaget tillräckligt” – fem månader innan VM, uppgav landslaget. Kanadas herrlandslag visade sitt stöd för damernas protest och uttryckte missnöje över förbundets agerande.

Spelarna skulle inte spela eller delta i några landslagsaktiviteter innan problemet var löst. Men bara ett dyng senare var Kanada tillbaka i träning.

Förbundet hotade med att stämma spelarna, uppger laget.

”För att vara tydlig. Vi tvingas tillbaka för nu. Det här är inte över. Vi kommer fortsätta att kämpa för allt som vi förtjänar och vi kommer att vinna. Shebelieves spelas i protest”, skriver landslagsikonen Christine Sinclair på Twitter.

Tröjmarkeringen på planen

När de regerande OS-guldmedaljörenna återvände till träning under torsdagen gjorde man det utan att visa upp förbundets logga. Alla spelares tröjor var vända ut och in under träningen inför torsdagens match mot USA.

De amerikanska stjärnorna Megan Rapinoe och Alex Morgan visar nu sitt stöd.

– Vi pratar om OS-mästarna här! Det var så välförtjänt och ett enormt steg för den. Att deras förbund bemöter de så här efter att ha vunnit ett OS är bara helt jävla galet i mina ögon. Vi är med den hela vägen, säger Rapinoe enligt Goal.

USA har tidigare stämt sitt eget förbund om jämställd ersättning. En rättslig strid man vann.

– Jag hoppas Kanada får en kortare väg att vandra, vi kommer göra allt för att försöka uppmärksamma vad det är de kämpar för och varför de förtjänar det, säger Morgan.

