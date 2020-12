Uppgifter: Pochettino är överens med PSG

Sportchef Leonardo de Araujo hade en tidig julklapp att leverera till Thomas Tuchel. Under onsdagskvällen gav sportchefen tränaren sparken, det uppger både Bild och Sky under torsdagen. Thomas Tuchel får lämna bara timmar efter PSG:s 4-0-seger mot Strasbourg i Ligue 1. PSG ligger just nu trea i den franska ligan och har haft en tyngre höst.

Beskedet kommer att chocka omklädningsrummet, skriver ”Get French Football News” på Twitter. Thomas Tuchel ska enligt sajten vara mycket omtyckt av spelarna och sportchefens beslut kommer göra många upprörda.

Kritiserat ledningen

47-åringen kom till klubben 2018 från Borussia Dortmund. Under sina två år i PSG har laget bland annat tagit hem två ligatitlar och spelat klubbens första final i Champions League, för bara fyra månader sedan.

Men den här hösten har som bekant varit tuffare och Tuchel har önskat nyförvärv och förstärkning. Uttalanden som sportchef Leonardo de Araujo inte har uppskattat.

– Om någon inte är nöjd kan vi prata, det finns inga problem. Men om han bestämmer sig för att stanna kvar, måste han respektera sportledningens val, sade Leonardo de Araujo tidigare i höst.

Pochettino överens med PSG

Mauricio Pochettino uppges ta över ansvaret. Han har som spelare redan representerat klubben och ”bör” enligt RMC sports ersätta Tuchel.

”Han har alltid velat träna PSG”, skriver sajten.

Sky-journalisten Fabrizio Romano uppger senare under torsdagen att argentinaren är överens med PSG om att ta över som huvudtränare. Nu återstår endast detaljer och ett påskrivet kontrakt.

Pochettino har varit utan uppdrag sedan han lämnade Tottenham i fjol och har ryktats vara på väg till flera storklubbar, bland annat Manchester United och Real Madrid.