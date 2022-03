Uppgifter: EM 2028 i Storbritannien och Irland

Tunga brittiska medier, med The Times och The Telegraph, i spetsen uppger nu att det i praktiken är klart med fotbolls-EM i England, Skottland, Wales, Nordirland och Irland 2028.

Tidigare har Ryssland visat intresse för mästerskapet, men efter invasionen av Ukraina ska det inte längre vara aktuellt.

Sista dagen att skicka in sin ansökan till Uefa är i morgon, onsdag, och enligt The Telegraph är det i nuläget endast en kandidat som har skickat in sin, nämligen Storbritannien och Irland.

Arrangerade EM-matcher 2021

The Times skriver att om ”inget oförutsett händer” kommer Uefa presentera Storbritannien och Irland som EM-värd den sjunde april.

Under förra sommarens EM-slutspel spelades det matcher i såväl London som Glasgow. Även Dublin skulle ha arrangerat matcher, men deras matcher flyttades till annan ort på grund av det lokala pandemiläget.