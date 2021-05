Uppgifter: Är tillbaka efter stora skandalen

I oktober 2015 skakades det franska landslaget av en stor skandal. Real Madrid-forwarden åtalades för ”medhjälp till utpressning” efter att ha kommit över en sexvideo med lagkamraten Mathieu Valbuena. Tillsammans med en kriminell grupp krävde han 1,4 miljoner kronor från Valbuena för att inte publicera den.

Efter åtalet sparkades stjärnan ut från det franska landslaget och fanns inte med i den trupp som spelade EM på hemmaplan under 2016. Anfallaren har under åren valet ha en ny chans i landsdressen, men har under flera år nekats.

Benzema tillbaka i truppen

– Det minsta jag kan begära är att få en förklaring för hur han (Förbundskaptenen Deschamps) tänker. Jag måste få veta, sa stjärnan under en intervju 2018.

Men under tisdagen kommer sensationella uppgifter från Frankrike. Den franska tidningen La Parisien skriver att Benzema finns med i den EM-trupp som Didier Deschamps kommer att presentera under tisdagskvällen.

Benzema anlände till Real Madrid från Lyon 2009 och har därefter varit en trovärdig målskytt för den spanska storklubben.