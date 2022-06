JUST NU: Bryter med ryska storklubben

Då Ryssland invaderade Ukraina tilläts spelare i den ryska ligan att tillfälligt lämna sina klubbar och spela vårsäsongen någon annanstans.

En som valde att göra det var 25-årige Jordan Larsson som under våren varit utlånad till AIK från Spartak Moskova. Låneavtalet med AIK går ut sista juni och var Larsson spelar till hösten är alltjämt ovisst. Efter 1-1 mot Degerfors under söndagen sa 25-åringen följande till Discovery Plus:

– Jag vet var jag har AIK och AIK vet var de har mig. Det har varit en fantastisk tid här. Men vad framtiden innebär får vi se. Jag vill mycket. Men det är inte alltid upp till mig. Det är upp till min agent. Jag vet att alla vill veta, jag förstår det.

Bryter kontraktet

Någon framtid i Ryssland ser det däremot inte ut att bli. Fifa har gett spelare som tillhör ryska klubbar grönt ljus att åter pausa sina avtal men enligt Fabrizio Romano har Larsson valt att gå längre än så. Romano skriver nämligen att Jordan Larsson nu brutit sitt kontrakt med Spartak och är fri att förhandla med andra klubbar. Enligt Romano har den svenske anfallaren redan fått anbud från flera klubbar.

Jordan Larsson har noterats för tre mål på elva allsvenska matcher för AIK.