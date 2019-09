Efter nattens match återstår fyra matcher för Zlatan och kompani. Två hemma på Dignity Health Sports Park (mot Montreal och Vancouver) och två på bortaplan (Real Salt Lake och Houston).

Experterna tror att LA Galaxy tar en av de sju slutspelsplatserna i ligans Western Conference.

– Ja, de kommer att greja en plats i play off. Jag är övertygad om att Galaxy slutar högre upp i tabellen än Dallas och det räcker för att ta sig dit, säger Kevin Baxter på Los Angeles Times..

På frågan om Zlatan gjort vad han kunnat, svarar Baxter:

– Det tycker jag. Men den stora frågan i mina ögon är om han kommer tillbaka nästa år. Min gissning är att han inte gör det och avslutar karriären i Malmö.

”Räcker med två vinster”

Scott French som bevakar Galaxy åt ligasajten www.mlssoccer.com ger den här kommentaren:

– Jag tror att Galaxy ordnar en plats ovan strecket i år men de måste nog ha slutspelsbiljetten klar innan den sista omgången, då de möter Houston borta. Vädret och andra omständigheter kan ställa till det där, säger French.

Josh Guesman på Corner of the Galaxy tror också han att vi får se Zlatan i play off i höst.

– Resultaten i helgen gick verkligen Galaxys väg, då Dallas, San Jose och Portland alla förlorade. Före söndagskvällens match var mitt tips att det räcker om de vinner tre av de fem återstående matcherna för att ta sig dit. Nu räcker det med två vinster på de sista fyra omgångarna, menar Josh.

