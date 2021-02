Kaoset i Olympique de Marseille fortsätter.

I helgen stormade 150-200 upprörda supportrar klubbens träningsanläggning och kaosscener utbröt. De ska bland annat ha eldat upp träd, avverkat fyrverkerier samt sprayat ner entrén med rökbomber.

Anledningen bakom attacken ska vara ett missnöje mot hur klubben sköts och vissa supportergrupperingar kräver presidenten Jacques-Henri Eyrauds avgång.

Men det var i lördags det. Nu är det tisdag.

Så vad händer i den kaosartade klubben i dag då?

André Villas-Boas säger upp sig

Jo, på en presskonferens meddelade tränaren André Villas-Boas, som ju har ett förflutet i bland annat Tottenham och Chelsea, att han lämnat in sin avskedsansökan. Enligt det franska Twitterkontot Get French Football ska det dock inte ha med turbulensen under lördagens träning att göra.

Anledningen bakom portugisens uppenbara missnöje är mer spektakulär än så. Under måndagen, transferfönstrets sista dag, kom nämligen Olympique de Marseille överens med Celtic om ett låneavtal för skottarnas Olivier Ntcham.

Enligt Get French Football var det en värvning som inte var sanktionerad av tränaren och Villas-Boas ska ha bestämt sig för att lämna Marseille efter att klubben trotsat hans vilja.

På presskonferensen är Villas-Boas dock fåordig.

– Jag vill bara lämna Marseille, säger han och fortsätter:

– Det är det enda jag begär av styrelsen. Men de har ännu inte svarat på min ansökan.