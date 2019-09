Tommy Svenssons nya liv utanför rampljuset

Tommy Svensson känner sig lite stressad hemma i bostaden i centrala Växjö. Det är bara en dag innan han och frun Ann-Katrin ska ut och resa.

Mycket ska hinnas med i hemmet innan flyget lyfter.

– Det blir två veckors semester utomlands under hösten och en lika lång resa under våren, säger Tommy Svensson.

Han har fyllt 74 år och kan se tillbaka på en framgångsrik karriär. Både som spelare och tränare.

Spelade 40 landskamper

Tommy Svensson var bara 16 år när han debuterade i Östers a-lag. 1968 blev han svensk mästare med klubben och året efter fick han Guldbollen, som landets bäste spelare.

Mellan 1967 och 1973 spelade Tommy Svensson 40 landskamper för Sverige.

Men det var som förbundskapten han slog igenom och blev folkkär. Först 1992 i EM på hemmaplan där Sverige gick till semifinal. Och två år senare under den osannolika sommaren i USA.

Tommy Svensson tog Sverige till ett sensationellt VM-brons. Det blev 4-0 mot Bulgarien i bronsmatchen.

Foto: © BILDBYRÅN

Blev expert i tv

Nu har det gått 25 år sedan den blågula triumffärden genom USA.

– Jag blir glad när det kommer fram människor och tackar mig för det vi gjorde i VM. Jag känner en stor glädje att få höra så fina ord efter en sådan här lång tid som det nu gått.

Tommy Svensson slutade 1997 som förbudskapten. Men smålänningen släppte inte tagit om fotbollen. Under nio år var han expertkommentator i Canal Plus, som i dag heter C More.

– Det var en härlig tid, jag jobbade mycket nära skickliga killar som Lasse Granqvist och Arne Hegerfors, säger Tommy Svensson.

Får vi se dig dyka upp som expert i framtiden?

- Nej, den tiden är förbi. Jag har slutat. Jag har fått en del förfrågningar då och då, men då måste jag åka till Stockholm och jobba. Och det vill jag inte. Jag vill vara hemma här i Växjö.

Tommy Svensson är uppväxt i staden där han fortfarande bor.

Han lever ett aktivt liv - träningstimmarna är betydligt fler 2019 än de var tidigare.

Två stora operationer förändrade hans liv.

– Det började för 15 år sedan när jag satte in en ny protes i höger knä. Plötsligt hade jag inte ont längre.

Opererades i ländryggen

I början av december 2017 var det dags för nästa operation.

- Jag blev stelopererad i ländryggen, säger Tommy Svensson.

Tre kotor skruvades fast.

- Jag har ingen smärta längre och kan fungera helt normalt. Det känns så skönt.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

- Jag gör lite som jag vill, tar dagen som den kommer. Men jag lägger alltid in minst ett träningspass. Jag cyklar en och en halv timme varje dag. Jag kör även en del styrketräning.

Foto: TOMAS LEPRINCE

Det låter som du mår bra?

- Ja, det gör jag. Bättre än på längre. Operationerna jag gjort har varit lyckade. Det känns skönt att kunna få träna.

Hur följer du dagens fotboll?

- Jag går och tittar på Östers hemmamatcher. Men när vi är i stugan på Västkusten fyra månader om året så blir det mest att jag tittar på tv.

- Jag följer herrallsvenskan på nära håll. Det är kul att det är så jämnt. Det kommer att bli en rafflande avslutning under hösten. Tre, fyra lag har fortfarande chansen att vinna.