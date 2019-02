Zlatan Ibrahimovic var tillbaka efter att ha haft skadekänningar under en period. Inför matchen sa Los Angeles Galaxys general manager Dennis te Kloese, att man vilat Zlatan för att inte riskera någon skada inför ligapremiären mot Chicago Fire nästa helg. I genrepet mot Colorado Rapids spelade svensken 90 minuter - och var nöjd över att vara tillbaka.

– Jag kände mig bra. Jag har varit borta i några dagar. Jag har bara tränat tre gånger med laget. Men nu kändes det bra. Jag kände att jag deltog i spelet och gjorde 90 minuter. Det här var ju en träningsmatch och lagets insats var lite upp och ner. Det påminde lite om förra året där vi inte var riktigt organiserade och släppte in två väldigt billiga mål.

– Men vi fortsätter att jobba hårt och det kommer bli bättre, säger Zlatan.

Vad betyder det för dig att du är lagkapten nu?

– Nej, det är inget nytt för mig. Jag har varit lagkapten tidigare. Jag känner mig hedrad och jag känner mitt ansvar. Jag är stolt över att vara kapten och jag försöker ge tillbaka mer till laget.

Zlatan Ibrahimovic: ”Varje match räknas”

Var du förvånad över att du var tillbaka redan i dag?

– Nej, jag skulle spelat 60 minuter, men jag kände att jag kunde spela hela matchen så jag sa det till coachen efter första halvlek: Vi fortsätter, jag känner mig bra.

– Det finns inget att klaga på.

Du såg frustrerad ut ett antal gånger när du inte fick bollen, hur upplevde du de situationerna?

– Det är normalt. När man inte får bollen och du vill ha den för du har bra ytor att spela på, då blir det så. Det är en del av spelet.

– Du får bollen ibland, ibland inte. Det gäller att vara på tårna när bollen kommer.

Var det här ett steg tillbaka jämfört med era tidigare matcher med tanke på att ni förlorar med 3-1 eller bryr man sig inte då det är en träningsmatch?

– Nej, varje match räknas. Vi lär oss av misstagen och vi är här för att utvecklas. Det är under träningsmatcherna som vi förbereder oss inför kommande säsong.

Hur ser du på att ni saknade en del startspelare mot Colorado?

– Under säsongen blir det ju så, det är också rätt normalt. Spelare är inte tillgängliga ibland. Det viktiga är att vi gör det vi ska göra även om vi saknar vissa spelare som normalt startar.

– Vi ska ändå vara organiserade. Idag såg det ut som, ja... Det fungerade inte. Men vi har en vecka på oss att fortsätta jobba med de här sakerna. Så låt oss avgöra om det är bra eller dåligt när de riktiga matcherna börjar.

”Det ändrade jag på”

Hur ser du på era chanser att vinna titeln i år?

– Jag är hoppfull. Jag har in vision och jag tror på det. Men vi måste jobba hårt. Som jag har sagt tidigare är systemet här skit. För du kommer till Play off och sedan ska man spela om det. Men låt oss göra saker och ting i rätt ordning. Vi ska komma etta och sedan ska vi vinna Play off.

Hur ser du på Colorados målvakt Tim Howards och att han är en av Amerikas bästa målvakter genom tiderna som nu gör sin sista säsong i karriären?

– Under förra säsongen tänkte jag, fan, han var den ende målvakten som jag inte gjorde mål på. Men det ändrade jag på i dag. Bollen gick in till slut. Men han är en mycket bra målvakt. Han har spelat i Manchester United och Everton. Han är på topp. All respekt till honom.