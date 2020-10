Talangen spelar Zlatan i nya filmen: ”En kopia”

I våras gav sig produktionsbolaget B-Reel Films ut på jakt efter två killar som skulle spela Zlatan Ibrahimovic i den nya filmen ”Jag är Zlatan” som är baserad på Daniel Lagercrantz bok med samma namn.

I kravlistan kunde man bland annat läsa:

• Balkan-anknytning.

• Charmig personlighet.

• Någon man lägger märke till.

• Någon som kan ta ett rum.

Och till slut föll valet på två namn: Dominic Andersson Bajraktati, 13, och Granit Rushiti, 20. Den ena ska spela Zlatan som ung, den andra ska spela Zlatan som lite äldre.

– Jag ser fram emot att arbeta med Dominic och Granit. Det finns väldigt mycket Zlatan i dem, säger regissören Jens Sjögren.

Målsuccé i Malmö FF

Låter namnet Granit Rushiti bekant? Han var under flera år en talangfull spelare i Malmö FF:s organisation. 2017 smällde han till exempel in 12 mål på 13 matcher för MFF:s U17-lag, där han bland annat spelade ihop med löften som Tim Prica, Amel Mujanic och Yahya Kalley.

Robin Asterhed var tränare för laget.

– Det stämmer bra. Granit kom in i U17-laget när jag hade dem och jag tränade honom i två år, säger Asterhed som nu jobbar för FC Köpenhamns U19-lag.

Han beskriver honom som en målfarlig anfallare som är duktig en mot en. Han var också väldigt ambitiös och målinriktad. Lite som Zlatan, alltså. Dessutom är han 190 centimeter lång (bara fem centimeter kortare än Zlatan).

– Han har en karisma och utstrålning utanför planen också, där han är ganska självklar. När han pratar om sin fotboll är han också självsäker och klar över att han ska lyckas. Jag kan känna igen en del av det där från Zlatan, säger Robin Asterhed.

Efter säsongen 2018 lämnade Granit Rushiti MFF och vände hem till moderklubben Eslövs BK i division 2.

I en intervju med Skånesport.se förklarade han då: ”Jag tror att jag kommer kunna få ut det bästa av mig själv detta året. Jag ska kunna visa var skåpet ska stå i division 2 helt enkelt och ta mig vidare om det går.”

Granit Rushiti i MFF-tröjan. Foto: AVDO BILKANOVIC / BILDBYRÅN

Får hjälp av Dahan

Omställningen till seniorfotboll blev dock tuff för Rushiti och 2019 blev inte riktigt som han hoppats. Inför den här säsongen såg han plötsligt klart bättre ut och smällde bland annat in fyra mål i en träningsmatch – innan korsbandet gick av.

Det var hans andra korsbandsskada i karriären.

– Vi hade hoppats jättemycket på honom i år, men tyvärr åkte knäet igen…annars hade han nog vänt ut och in på många försvarare i division 2, säger Eslövs tränare Peter Olsson.

– Det är ett avbräck för oss och framför allt var det synd för honom själv.

Skadan har gjort att Rushiti missar hela den här säsongen. Därmed har han tid över att testa på att vara skådespelare.

Inspelningen av ”Jag är Zlatan” har precis inletts i Malmö och den sker under stort hemlighetsmakeri. Media får inte närvara och skådespelarna får inte heller uttala sig för journalister.

SportExpressen kan dock berätta att skadan ställt till med vissa problem för Granit Rushiti under inspelningen. Han väntar just nu på operation och är begränsad i vad han kan göra i scenerna då han ska spela fotboll. Sjukgymnasten Rickard Dahan, som har hjälpt Zlatan under hela hans karriär, har varit på plats för att hålla koll på Rushitis knä.

Filmen släpps 2021

Eslövs tränare Peter Olsson är dock övertygad om att Granit Rushiti kommer att göra succé i filmen.

– Han är verkligen en kopia av Zlatan. Jag minns när filmteamet kom till vår träning i vintras för att träffa honom för första gången. Då sa jag till dem: ”Det är bara att ta honom direkt. Det är helt omöjligt att hitta någon bättre”, säger Olsson och skrattar.

– Sättet att prata, sättet att röra sig, personligheten, det han kan göra med bollen. Det är en kopia!

Du blev inte förvånad över att de valde honom?

– Nej, det var garanti på att det skulle bli honom.

Bland övriga namn i rollistan ser vi att Cedomir Glisovic spelar Zlatans pappa Sefik, Merima Dizdarevic spelar mamma Jurka och Zlatans syster Sanela spelas av Linda Haziri och Selma Mesanovic.

”Jag är Zlatan” väntas ha biopremiär under hösten 2021.

TV: Zlatans straffmål i ligapremiären