Med sin gemensamma ansökan hoppas Sverige, Danmark, Norge och Finland få arrangera EM ihop 2025. konkurrensen kommer från Frankrike, Schweiz och Portugal som också ansökt, var och en för sig.

På tisdagskvällen fattas beslut om var mästerskapet ska spelas.

Det svenska landslaget är då samlat i Malmö för en veckas träning och långfredagens landskamp mot Danmark. Den offensiva kraften Johanna Rytting Kaneryd hoppas på att få spela EM på hemmaplan om två år.

– Det hade varit något utöver det vanliga. Jag känner att jag fortfarande har mycket kvar att utveckla. Jag har missat tre år av min karriär (på grund av skador) så jag känner absolut att min peak kommer. Jag är inte där än så förhoppningsvis har jag mycket att se fram emot de kommande åren, säger Rytting Kaneryd.

Vad skulle det betyda för svensk fotboll att få ett mästerskap?

– Jättemycket. Vi behöver det för att visa att vi är på framfart och vill det här. Sådana grejer är viktigt.

Kan missa EM på hemmaplan

När Peter Gerhardsson får frågan om hur det skulle vara att leda Sverige i ett mästerskap på hemmaplan blir han osäker kring vad som egentligen gäller.

– För det första handlar det om att man ska ta sig dit, säger förbundskaptenen.

Vanligtvis är hemmanationer direktkvalificerade till mästerskap men i och med att Sverige ansökt gemensamt med tre andra nationer går inget att ta för givet.

– Det är svårt att ha fyra direktkvalificerade och jag har inte sett något om vad som styr det hela, säger Gerhardsson.

Det finns regler att följa, visar det sig – men bara till viss del.

Sverige, Danmark, Finland och Norge kommer gå in i EM-kvalet oavsett om Norden tilldelas mästerskapet eller inte. Om lagen inte lyckas kvalificera sig därigenom finns två gratisbiljetter in i turneringen. Om tre eller fyra nordiska länder missar att kvala in är oklart vilka som får de två gratisplatserna.

– Det är ingen diskussion som har påbörjats kring det än, säger Fredrik Madestam, presschef för det svenska damlandslaget.

Oavsett hur en eventuell väg till ett eventuellt hemma-EM ser ut så håller Peter Gerhardsson sina tummar.

– Om det blir på hemmaplan och vi är där så är det oerhört häftigt. Vi har gjort turneringar i andra länder men att få göra det på hemmaplan tror jag skulle vara enormt stort för hela svenska folket. Mästerskapen växer och det blir större och större intresse så det är klart att ett EM på hemmaplan skulle vara oerhört häftigt. Vi hoppas, säger förbundskaptenen.