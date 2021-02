Svensksuccén – kom in och avgjorde mötet

Benjamin Nygren gör succé i Heerenveen. Den tidigare IFK Göteborg-spelaren byttes in i matchminut 71 i underläge 1–3. Två snabba mål och en assist senare var han matchhjälte och Heerenveen slog därmed ut Feyenoord ur den nederländska cupen.

Nygren har i en intervju med SportExpressen tidigare sagt att han blev utfryst och mobbad i Genk, klubben som han egentligen tillhör.

Det går bättre i Heerenveen som han är utlånad till där Nygren mäktade med två mål och en assist under ett 20 minuter kort inhopp. Tidigare Elfsborg-spelaren Rami Kaib inledde målskyttet för Heerenveen, som släppte in tre mål efter det. Då kom Nygren in från bänken och vände matchen på egen hand. Matchen slutade 4-3 till Heerenveen.

Nygren och Kaibs Heerenveen möter Ajax i semifinalen. Heerenveen ligger på plats nio i den nederländska ligan.