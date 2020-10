Svenskorna låg bakom den historiska segern

Real Madrid spelade i högstaligan redan förra säsongen men då under namnet CD Tacón. Den 1 juli i år blev laget officiellt Real Madrid.

Och efter en förlust och en oavgjord har laget nu för första gången vunnit som Real Madrid.

Tack vare bland andra svenska landslagsspelarna Kosovare Asllani och Sofia Jakobsson.

Tio minuter in i den andra halvleken vid ställning 1–1 nickade Kosovare Asllani in 2–1 för Real, hennes andra mål för säsongen. Och bara fyra minuter senare skickade Jakobsson in ett perfekt inlägg till Jessica Martínez som nickade in 3–1. Kort därefter var Jakobsson mycket nära att utöka ledningen ytterligare.

Asllani byttes ut kort därefter, Jakobsson fick tacka för sig i den 81:a minuten och 3–1 stod sig matchen ut

Det svenska damlandslaget samlas under måndagen inför EM-kvalmatcherna mot Lettland på torsdag och Island den 27 oktober. Båda Real Madrid-spelarna finns med i den truppen.